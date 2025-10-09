75歲歌王趙容弼嗓音依舊堅挺 稱“不唱歌聲音會衰老”

“倒在舞臺上，這其實是我的浪漫。若能在歌唱時離世，該是何等幸福。這就是我的夢想。”在中秋節當日6日播出的“歌王”趙容弼（75歲）的音樂會實況特輯在整個假期持續引發熱議。當天下午7時20分在韓國廣播公司二臺播出的《趙容弼，永遠的這壹瞬間》中，年逾七旬的巨匠依然紮實的現場實力與對待音樂的態度，被評價為給觀眾帶來了深切感動與慰藉。本節目錄制了趙容弼上月6日在首爾九老區高尺天空巨蛋體育場舉辦的音樂會，並編排為特輯節目。在聚集1萬8000余名觀眾的演唱會上，他與合作逾三十年的樂隊“偉大的誕生”攜手，在兩個半小時內演繹了《紅蜻蜓》、《乞力馬紮羅的豹》、《Bounce》等28首作品。趙容弼的傾情演唱令人動容，而自1993年加入樂隊的吉他手崔希善（64歲）與貝斯手李泰允（61歲）的醇熟演奏亦引人註目。趙容弼在節目中談及此次音樂會時表示：“若非此刻，今後與各位相見的機會恐將寥寥”，“深感嗓音未來可能衰退，故決定盡早舉辦。”他將七旬之年保持唱功的秘訣歸結為“持之以恒的練習”。“嗓音若不持續歌唱便會衰老，必須將聲音錘煉得堅實有力。其方法唯有練習。登臺前必定進行嚴苛訓練。我這壹生，除音樂外別無他知。”得知音樂會於中秋播出時，趙容弼還表示：“家人共聚同歌共舞，於我乃是無上欣慰。”如其所願，該節目全國平均收視率高達15.7%（尼爾森韓國數據），奪得當日收視冠軍。此次是趙容弼音樂會自1997年《大型秀》後28年來首次在電視臺播出。後輩藝人紛紛致敬前輩的熾熱舞臺。歌手李承哲贊“趙容弼的歌曲自成流派”，申升勛稱“其藝術境界賦予我追求卓越的信心”。導演朴贊郁尊其為“我的英雄”，IU則敬仰其是“全世代唯壹摯愛的歌手”。趙容弼對此場音樂會表達感激：“我能歌唱至今，全因有各位支持。”繼而表示：“今後將繼續歌唱，若力不從心便休整兩三年復出，若再感不足則歇息四五年再戰”，“如演出標題《永遠的這壹瞬間》，與諸位共度的此刻永駐記憶。”金泰彥記者 beborn@donga.com