朝鮮選手宋國香在世界舉重錦標賽刷新世界紀錄奪冠

朝鮮（北韓）女子舉重代表隊選手宋國香（24歲，見圖）把抓舉、挺舉和總成績世界紀錄全部刷新壹遍，奪得世界錦標賽金牌。宋國香於7日（當地時間）在挪威弗勒舉行的2025年國際舉重聯合會（IWF）世界舉重錦標賽女子69公斤級比賽中，以抓舉120公斤、挺舉150公斤、總成績270公斤的成績奪得冠軍。這是領先第二名胡利葉•羅德裏格斯（23歲，哥倫比亞）總成績紀錄（241公斤）29公斤的壓倒性勝利。宋國香在2023年杭州亞運會（總成績267公斤）和去年世界錦標賽（總成績264公斤）中曾參加76公斤級比賽，均奪得金牌。本次比賽是國際舉重聯合會改組級別後首次舉行的世界錦標賽。國際舉重聯合會於今年6月將原先男女各10個級別的規定改為男女各8個級別。當天，宋國香刷新了7月泛美舉重錦標賽女子69公斤級中奧利維亞•裏夫斯（22歲，美國）創造的三項世界紀錄（抓舉119公斤、挺舉149公斤、總成績268公斤）。裏夫斯在本屆世界錦標賽中將級別提升至77公斤級參賽。作為傳統舉重強國的朝鮮，在當天為止舉行的女子部5個級別中全部斬獲冠軍。朝鮮此前在48公斤級李成錦（28歲）、53公斤級姜賢京（26歲）、58公斤級金壹京（22歲）、63公斤級李淑（22歲）均奪得金牌。李淑也在抓舉（110公斤）、挺舉（139公斤）、總成績（246公斤）中全部刷新了世界紀錄。國際舉重聯合會通過官網表示：“朝鮮女子舉重代表隊以100%的驚人奪冠率記錄後，將返回祖國。宋國香展現了壓倒性的比賽能力，重新書寫了69公斤級世界紀錄。”韓鐘浩記者 hjh@donga.com