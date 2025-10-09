高市早苗當選日本自民黨總裁 將成首位女性首相

“日本回來了（Japan is back）。”日本執政黨自民黨新任總裁高市早苗4日在總裁選舉中以壓倒性優勢獲勝，日本首位女性首相時代由此開啟。壹直強調重建“強大日本”的她，預計最早於15日在國會被指定為首相。有評價認為，自安倍晉三前首相於2022年7月遇刺後逐漸淡化的日本保守色彩，時隔3年回歸強硬保守。也有觀測指出，韓日、韓美日合作可能亮起紅燈。高市早苗壹直參拜合祀太平洋戰爭A級戰犯的靖國神社。但她就任首相後是否會參拜，僅表示“將妥善判斷”，言辭謹慎。外界關註她是否將參拜於17日至19日舉行的秋季例行大祭。日本媒體8日報道稱，高市早苗考慮到周邊國家反對，此次正朝保留方向協調。高市早苗強調“使日本列島強大富裕”的口號，並繼承“安倍經濟學”推出“早苗經濟學”，預示將擴大財政和金融緩和。受此影響，日本股市6日和7日連續創下新高。日元兌美元匯率也於8日跌至152日元區間，創8個月來最低水平。美國總統唐納德•特朗普6日（當地時間）通過Truth Social表示“日本選出了首位女性首相”，並致以祝賀。韓國總統室和外交部表示：“隨著韓日間穿梭外交得以恢復，期待與日本新任首相也積極開展交流。”東京=黃仁燦 常駐記者、申娜莉記者 hic@donga.com、journari@donga.com