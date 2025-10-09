中俄二號人物訪問朝鮮……這次是“平壤舉行閱兵式”

中國權力排名第二的國務院總理李強和俄羅斯總統普京的親信、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫10日將出席朝鮮勞動黨建黨80週年紀念活動。朝鮮國務委員長金正恩和中俄二號人物將並肩站在朝鮮舉行的閱兵式上。這距離9月3日爲紀念中國人民抗日戰爭勝利80週年朝中俄三國首腦一同登上天安門崗樓，時間過去了一個多月。中國外交部7日以發言人名義發表聲明說：“應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府的邀請，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於9日至11日出席朝鮮勞動黨建黨80週年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。”這比2015年中國五號人物、政治局常委兼中央書記處書記劉雲山被派遣參加70週年建黨活動閱兵式還要高一級。這也是自2009年時任國務院總理溫家寶訪問平壤後，中國總理時隔16年再次訪朝。在俄羅斯，國家安全會議副主席梅德韋傑夫將訪問朝鮮。梅德韋傑夫2008年至2012年代替普京擔任總統，2012年普京再次當選總統後，一直擔任總理至2020年。在越南，權力排名第一的越南共產黨總書記蘇林等人也將訪問朝鮮。預計金正恩將和他們一起站在在金日成廣場舉行的大規模閱兵式主席臺上，觀看針對韓國、美國和日本的最新武器。金正恩4日出席武器展示會“國防發展-2025”時威脅說：“韓國領土究竟能否成爲安全的地方，應由他們自己判斷。”朝中俄最高層再次聚在一起，可能是爲了在美國總統特朗普和中國國家主席習近平出席在慶北慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會之前展示所謂的“反美聯盟”。此外，美國要求韓國參與對中國的軍事牽制。美國國防部印太助理國務卿提名人約翰·魯（音譯）當地時間7日在美國聯邦參議院軍事委員會批准聽證會之前提交的書面答辯中表示：“韓國軍隊可以爲遏制中國作出貢獻。韓國的遠程火力、綜合導彈防禦、太空戰和電子戰能力將對應對兩邊（朝鮮-中國）威脅、加強遏制力產生有意義的影響。”申娜莉記者、紐約=常駐記者林宇善 journari@donga.com、imsun@donag.com