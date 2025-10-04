“世界最強”韓國射箭隊戰勝尖端射擊機器人

3日下午，在光州五壹八民主廣場舉行的“現代汽車鄭夢九杯韓國射箭大會2025”遭遇強降雨天氣。但觀眾在正式比賽結束後仍未離場，只為目睹“世界最強”韓國射箭國家隊與現代汽車集團研發的高精度射擊機器人之間的“世紀對決”。這場表演賽的最終勝者是國家隊選手。該射擊機器人可通過各類傳感器分析風向和風速，並能以毫米為單位精密調整射箭角度。比賽初期雖因突然加大的雨勢出現短暫波動，但在完成零點校準後連續命中10環。然而上月參加光州世錦賽反曲弓項目的金優鎮、李宇碩、金濟德（以上男選手）以及安山、姜彩暎、林是見（以上女選手）等國家隊選手的表現更為精準。六人各射壹箭共得55分，射擊機器人則止步於54分。隨後出戰的復合弓國家隊全體選手均命中10環靶心，以58分的成績戰勝機器人。當日活動中，現代汽車集團旗下機器人專業子公司“波士頓動力”開發的機器狗“Spot”還進行了運送箭矢的表演。在稍早舉行的正式比賽中，去年巴黎奧運會三冠王林是見以7比3戰勝姜彩暎奪得冠軍。男子組決賽中，金鐘友以7比3擊敗2023年該賽事冠軍李宇碩。林是見與金宇碩分別獲得1億韓元獎金。復合弓項目男女組冠軍分別由梁在源和朴俐藝獲得。梁在源與金鐘豪戰成147平後，在加賽中射出10環，戰勝僅得8環的金鐘豪。朴俐藝則以150比142擊敗文藝恩。復合弓項目冠軍獎金為2000萬韓元。韓鐘浩記者 hjh@donga.com