“朝鮮正在準備發動機試驗”……擔心朝鮮在特朗普訪韓前夕的10日試射洲際導彈

朝鮮平安北道西海東倉里衛星發射場被捕捉到了爲新發射體準備發動機試驗的情況。當地時間2日，美國智庫戰略與國際研究中心專門報道朝鮮消息的網站“超越平行線（Beyond Parallel”公開了9月27日拍攝的4張東倉里衛星發射場衛星照片。根據照片，現場捕捉到了卡車和起重機等，還發現了積水的痕跡。“超越平行線”分析稱，“這些活動可能是單純維護和維修試驗檯的活動”，但也很有可能是發動機試驗的準備工作。分析者強調，“在整個設施方面，（朝鮮）在過去的一年裏，開發優先順序從既有發射臺的現代化及大型地下設施建設，轉向水平組裝建築、可能是研究設施的建築、L型碼頭等新基礎設施建設”。分析者還提出，通過這些變化，朝鮮有可能在東倉里衛星發射場獲得發射更大、性能更高運載火箭的基礎設施。分析者稱，東倉里衛星發射場開發投入的人力及財政將相當可觀。朝鮮去年5月發射2號軍事偵察衛星，但因在空中爆炸而失敗。此後，朝鮮爲了發射偵察衛星，不斷實施火箭發動機燃燒試驗等，持續致力於偵察衛星的發射。特別是韓國軍方認爲，作爲向烏克蘭戰爭派兵的回報，朝鮮從俄羅斯得到了偵察衛星及運載火箭相關技術。從確認朝鮮向烏克蘭戰爭派兵開始，國內外分析認爲，朝鮮將要求俄羅斯轉讓導彈等運載火箭相關技術。朝鮮發射適用洲際導彈等技術的運載火箭，是違反聯合國安理會制裁決議的行爲。有分析認爲，特別是朝鮮可能會在被稱爲“雙十節”（10月10日）的10日勞動黨建黨紀念日之際發射衛星或洲際導彈。也有人提出，通過這一措施，有可能引起在慶州亞太經合組織（APEC）峯會之前的29日正在推進訪韓的美國總統特朗普的關注，並將其用作談判的槓桿。申晋宇 niceshin@donga.com