法院不允許尹錫悅保釋……“擔心獲釋後毀滅證據”

首爾中央地方法院駁回了前總統尹錫悅申請的以不被拘押狀態接受審判的保釋申請。尹錫悅此前表示，如果獲釋將配合審判，但其保釋申請落空後，輿論分析認爲，他今後更有可能繼續其“司法抵制”。首爾中央地方法院刑事合議35部（部長法官白大鉉）2日駁回了因涉嫌妨礙特殊公務執行等而被移交審判的尹錫悅的保釋請求。理由是，沒有可以允許保釋的特別情況，相反，存在被釋放時毀滅證據的可能性。尹錫悅因涉嫌帶頭髮動內亂等被逮捕起訴，今年3月因法院取消拘留而一度獲釋，但在4個月後被內亂特檢（特別檢察官趙恩錫）組再次拘留。特檢組以尹錫悅妨礙國務委員的戒嚴審議、表決權爲由，以妨礙特殊公務執行嫌疑追加起訴，同時申請了逮捕令。尹錫悅主張，爲了保障辯護權和恢復健康，需要保釋，但法庭沒有接受。尹錫悅9月19日提出保釋申請，在一週後舉行的保釋訊問中表示：“如果允許保釋，我會一邊運動、減糖進食，一邊協助司法程序。”保釋申請被駁回當天，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長審判員池貴淵）舉行尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂一案的審理，但尹錫悅沒有露面。當天是他第13次缺席。當天的審判也在被告人沒有到場的情況下舉行缺席審理。審理中，特檢方面向法庭要求：“被告人沒有正當理由，在過去的3個月裏沒有出席，因此請採取發放拘傳令等果斷措施。”對此，尹錫悅方面針鋒相對地表示：“目前正在進行的審判中違憲因素很多，只有解決這些問題，才能出席。”尹錫悅方面以“內亂特檢法違反了憲法規定的合法程序原則”爲由，向法庭申請了違憲法律審判。因保釋申請被駁回而維持拘押的尹錫悅將在拘留所迎來中秋節。據法務部矯正本部透露，尹錫悅被收容的首爾拘留所在中秋節期間不會出現節日特餐。收容尹錫悅夫人金建希的首爾南部拘留所也按照平時拘留所的食譜提供飲食。宋慧美記者 1am@donga.com