警方逮捕前廣播通信委員長李真淑 免職次日於家中落網

前廣播通信委員會委員長李真淑於2日被警方逮捕。首爾永登浦警察署當天下午在首爾江南區住所附近，以違反《國家公務員法》及《公職選舉法》的嫌疑逮捕了李真淑。據警方透露，李真淑去年8月在國會全體會議上彈劾核訴追案通過後，出演某YouTube頻道，發表了“左派是幹能想象到的壹切行為的集團”“若走向多數專制，則非民主，而是最惡劣的政治形態”等言論。警方認為這違反了公務員的政治中立義務，屬於事前選舉運動。共同民主黨於今年4月30日向警方告發了李真淑，民主黨所屬國會科學技術信息廣播通信委員們在7月記者會上稱“李真淑違反了選舉運動禁止規定”，敦促其辭職。據悉，警方在接到告發狀後，曾三次以上要求李真淑出席，但李真淑未予回應。根據《刑事訴訟法》，若犯罪嫌疑重大，且無正當理由不回應出席要求，可簽發逮捕令。李真淑當天被押送至永登浦警察署時，舉起戴著手銬的雙手說：“這是戰爭。是李在明指使的嗎，是鄭清來指使的嗎，還是‘死丫頭們’指使的？廢除廣播通信委員會還不夠，還要給我李真淑戴上手銬嗎？”其辯護人主張：“原定於上月27日下午2時接受調查，但因《廣播媒體通信委員會設置法案》提交國會全體會議，從前壹天晚上至27日晚上必須在國會。”並稱“已告知此情況並提交了不出席事由書，但警方執行了令狀”。此次逮捕是在李真淑被免職壹天後進行的。廣播通信委員會於上月30日隨著廣播媒體通信委員會的成立自動廢止，李真淑也於本月1日自動免職。崔孝貞記者 hyoehyoe22@donga.com