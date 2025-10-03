美國陸軍部長：“駐韓美軍必須應對朝鮮-中國的威脅”

美國陸軍部長丹尼爾·德里斯卡爾（照片）1日表示，駐韓美軍的主要任務是應對中國威脅。這是在美國特朗普政府試圖將駐韓美軍的作用重新調整爲牽制中國在內的東北亞多功能機動軍的情況下作出的發言，因此有預測稱，有可能導致駐韓美軍的作用和規模的調整。德里斯卡爾1日在京畿道平澤駐韓美軍基地漢弗萊營舉行的記者見面會上，就“駐韓美軍的主要任務是對中國還是朝鮮”的提問回答說：“兩者都是基本威脅。”駐韓美軍第八軍代理司令威廉·泰勒也在回答同樣的問題時表示：“同盟的任務是根據《相互防衛條約》維持最強大、最現代化的戰鬥力，以應對印度太平洋的任何威脅。”美國陸軍部長是國防部下屬陸軍部的首長，全權指揮陸軍預算、人力部署、作戰支援等陸軍相關政策。有預測稱，在目前2.85萬名規模的駐韓美軍中，陸軍佔2萬人左右，如果駐韓美軍規模發生調整，陸軍將成爲優先順序。對於最近美國國防部在內部組織網中將駐韓美軍司令澤維爾·布倫森標記爲三星中將而不是四星大將一事，德里斯科爾沒有正面回答，只是回答說，“美國陸軍最近本部人員增加過多了”。有分析認爲，根據特朗普政府裁減將軍的基調，美國將把駐韓美軍司令的級別降爲三星將軍。孫孝珠 hjson@donga.com