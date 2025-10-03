KOSPI在AI熱潮助推下史上首次突破3500點

韓國綜合股價指數（KOSPI）於中秋連休前夕的2日史上首次突破3500點關口，樹立了新的裏程碑。隨著外國投資者湧入三星、SK與OpenAI構成的人工智能（AI）半導體三角聯盟，三星電子與SK海力士盤中分別觸及“9萬電子”和“40萬尼克思”價位。受金產分離監管緩和信號影響，主要控股公司也呈現亮眼漲勢。據韓國交易所當日數據，KOSPI以較前壹交易日上漲2.02%的3525.48點開盤，最終以上漲2.70%的3549.21點收盤。此前歷史最高收盤點位為上月23日創下的3486.19點，盤中最高點為上月24日的3497.95點，本次兩項紀錄均被刷新。三星電子收盤報8.9萬韓元，較前日上漲3.49%；SK海力士收盤報39.55萬韓元，漲幅達9.86%。本輪漲勢由外資主導。單日外資凈買入規模達3.1259萬億韓元。相反，個人投資者與機構分別凈賣出3.0684萬億韓元和674億韓元。分析指出，雖然此前市場預期在中秋長假前為規避風險會出現交投萎縮和濃重觀望情緒，但前期OpenAI與半導體企業合作推升三星電子與SK海力士芯片需求預期，最終助推KOSPI攻克3500點裏程碑。得益於李在明總統前日關於放寬金產分離（金融資本與產業資本分離）監管的表態，SK集團中間控股公司SK Square單日暴漲15.8%，帶動控股公司板塊整體走強。市場預期控股公司可能運作大規模資金。紐約股市連續四個交易日保持強勢，也對KOSPI形成帶動作用。這源於市場預期美國政府停擺將導致經濟放緩，進而加速美聯儲基準利率下調進程。資本市場研究院資深研究員黃世雲（音）解讀稱：“長假期間通常因可能突發變故而出現保守投資傾向，但本輪市場展現出相當反常的股價上漲態勢”，“這是股市激活政策、半導體行業景氣改善預期以及美國降息可能性等多重因素共同作用的結果。”另據悉，李在明總統當日於龍山總統室主持召開首席輔佐官會議時表示：“據悉今日KOSPI史上首次突破3500點關口”，“這壹趨勢本身似乎不會輕易扭轉。”他進壹步強調：“國民正重拾希望決心再出發，諸多非正常狀況正在逐步恢復正常”，“（KOSPI上漲）正是這種力量推動所致。”李浩記者、申圭振記者 number2@donga.com、newjin@donga.com