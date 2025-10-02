承認朝核、支持“兩國論”……統一部長助長政策混亂



韓國統一部長鄭東泳因接連發表引發混亂的對朝政策言論而陷入爭議。鄭東泳9月29日在德國柏林出席國際論壇時表示，“朝鮮已成爲能夠打擊美國本土的三大國家之一”，等同於承認朝鮮與中俄一道成爲擁有核彈頭與洲際導彈能力的核國家。



此言與李在明總統5天前在紐約發表的講話相矛盾。李在明稱，朝鮮尚餘洲際導彈重返大氣層技術未掌握。韓軍聯合參謀本部議長陳永承也評估稱，朝鮮尚未驗證該能力。鄭東泳作爲主管對朝政策的部長，卻表示朝鮮已完成洲際導彈技術，勢必讓公衆困惑。



鄭東泳還稱，朝鮮自稱“戰略國家”，韓國應從其戰略地位發生變化的現實出發。所謂戰略國家，是朝鮮自稱核國家時使用的說法。他的言論被解讀爲應在承認朝鮮擁核的前提下進行談判。這與政府“不承認朝鮮爲擁核國”的無核化方針相牴觸。



他近期提出的“和平兩國論”也引發政府內部不協調。該主張意在承認朝鮮爲別的國家，但這與憲法規定“韓國領土爲朝鮮半島及其附屬島嶼”並以統一爲目標的條款相違背。國家安保室長魏聖洛已明確表態“政府不承認兩國論”，但鄭東泳依然堅持。



距離慶州亞太經合組織（APEC）峯會已不到一個月，屆時韓國將與美國、中國、日本等朝核問題相關國家展開激烈外交角力。朝美領導人對話的可能性亦存在。在此情況下，如果韓國政府內部政策混亂得不到整頓，美國等合作伙伴將質疑韓國的無核化意志。在這種情況下，即使朝美達成協議，也不能排除圍繞朝核問題解決方向出現混亂的可能性。



更何況，涉及對朝政策，陣營之間立場分歧尖銳，更需要社會輿論支持。只有政府發出“一個聲音”，方能說服民衆。作爲主管對朝政策的部長，決不能因輕率發言破壞這一原則。

