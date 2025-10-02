鄭成湖批評尹錫悅方就飲食問題提出不滿稱其行為厚顏無恥

法務部長官鄭成湖就申請保釋的前總統尹錫悅方面所稱“出庭時無法正常用餐”壹事批評道，“此舉實屬厚顏無恥之舉，須知此處並非酒店住宿場所。”鄭長官1日在臉書發文批評稱：“尹前總統應認清自己僅是因涉嫌內亂而被拘留的犯罪嫌疑人，並無資格要求特殊待遇。”上月29日，尹前總統的辯護律師金桂利在其個人YouTube頻道表示：“以（尹前總統的）拘捕令實質審查為例，為完成上午7時出庭準備，需清晨6時起床，不僅無法享用正常早餐，午餐時段也僅能以杯面與餅幹充饑”，主張在看守所被羈押狀態下參與庭審實屬侵害人權行為。對此，鄭長官指出：“此番抱怨夥食的言行，莫非接下來還要要求看守所配備雙人間並安裝外賣應用程序？著實是厚顏無恥之舉。”鄭長官進壹步強調：“希望尹前總統莫忘自己是以顛覆大韓民國內亂嫌疑被拘捕收押的身份。”針對其缺席庭審的情況，鄭長官表示：“至少應在配合特檢組傳喚、執行拘捕令、出席庭審等司法程序的前提下，再談論收容者權利，這才是曾任檢察總長的法律人士應有基本姿態。當前所有局面，皆是被告人自行拋棄前總統尊嚴，拒不反省而濫用法律技術與煽動手段嘲弄司法秩序所釀成的後果。”鄭長官補充說明：“除個別需要單獨管理的情況外，對尹前總統的處置均與其他收容者完全壹致，特此再度明確。不應期待獲得首次拘留時那種隱秘不當的特惠。”尹前總統自今年7月10日因妨礙特殊公務執行等嫌疑再次被拘後，截至上月29日已連續12次未出席內亂案庭審。宋有根記者 big@donga.com