金銀淑新作《壹切都會實現嗎》聚焦浪漫喜劇題材

“這是壹部以熟悉的神燈為題材，提出新穎問題的作品。”出演於3日公開的奈飛13集系列劇《壹切都會實現嗎》（又譯《許願吧，精靈》）的演員金宇彬如此形容該劇。其他演員也持相同觀點。在29日於首爾江南區某酒店舉行的制作發布會上，演員裴秀智、安恩真、盧尚賢、高圭弼、李周英異口同聲表示：“劇本新穎，題材獨特。”《壹切都會實現嗎》是編劇金銀淑繼引發全球熱議的《黑暗榮耀》（2022年至2023年）後首次推出的新作。該劇從各世代都熟悉的《壹千零壹夜》中“阿拉丁與神燈”獲得靈感，講述了在時隔1000余年後重返人間的神燈精靈（金宇彬 飾）與人類奇佳映（裴秀智 飾）相遇後發生的故事，屬於浪漫喜劇題材。但該劇與原著不同之處在於：神燈精靈自稱為“撒旦”，而他試圖腐蝕的佳映則是缺乏情感的精神病患者。因此劇作將以“許願吧”的精靈與“沒有願望”的佳映之間的沖突為主線，金銀淑特有的機智臺詞預計將格外突出。裴秀智表示：“我思考了很多如何生動演繹這些有趣臺詞的方法。”制作方說明稱，《壹切都會實現嗎》在恪守浪漫喜劇本質的同時，也深入探討了人性本質。金宇彬表示：“初讀時以為是輕松浪漫喜劇，但隨著劇情展開顯現出深度。這是通過三個願望叩問人性與欲望、愛情與友誼意義、以及善惡界限的作品。”裴秀智也補充道：“雖是奇幻浪漫喜劇，但也能讓家人共同觀看並展開多種話題討論。”該劇因韓流人氣明星裴秀智與金宇彬的加盟而備受關註。二人自2016年電視劇《任意依戀》後時隔九年再度合作。裴秀智表示：“以全新作品和角色重逢，拍攝樂趣讓人幾乎忘卻前作的朦朧記憶。此次配合更加默契自如。”金宇彬則稱：“實際感覺仿佛三年前才見過面。由於無需額外時間磨合。能更專註於作品創作。”制作過程中經歷的“更換導演”風波產生了何種影響？該劇原由執導過《浪漫的體質》等作品的李炳憲導演擔任導演，後因個人原因中途退出。隨後曾與金銀淑合作《黑暗榮耀》的安吉浩導演接手執導。金宇彬表示：“雖遺憾未能與李導演合作至終，但安導演很好地完成了引領工作。”金泰彥記者 beborn@donga.com