火災導致國家計算機網絡首次大癱瘓，雙重備份缺失加劇損失

26日，位於大田的國家信息資源管理院本院計算機室發生電池火災，導致政府主要計算機系統停止運行，發生史無前例的國家計算機網絡癱瘓事件。全國範圍內在線民事處理、證明書發放、郵政及存款保險等服務中斷，市民不便持續。由於整個計算機網絡恢復需較長時間，擔憂29日上午起各類公共機構民事處理及金融服務將面臨困難的“周壹混亂”可能出現。火災於26日下午8時15分發生，歷時約21小時45分鐘，於27日下午6時完全撲滅。據悉，火災系國家信息資源管理院五樓計算機室遷移不間斷電源裝置（UPS）鋰電池時引發，具體原因正在調查。此次火災導致該計算機室管轄的647個政府計算機系統中96個系統直接受損。另有551個系統因過熱可能導致損壞而停止運行。事故發生兩天後的28日，在線民事服務“政府24”和“國民申聞鼓”等主要政府部門網站仍處於癱瘓狀態。互聯網郵局郵政快遞服務及存款保險等金融服務亦中斷，在秋夕連休前夕，市民提取現金和使用快遞的不便持續。由此，政府通過Naver、Kakao等民間平臺向國民發布公告，出現前所未有之情況。行政安全部表示，隨著通信、安保基礎設施恢復工作推進，自28日下午起對未直接受損的551個系統啟動分階段重新運行。截至當日淩晨2時，大田本院整體網絡設備50%以上、核心安全設備767臺中的763臺（99%）正常運作。然直接受損的96個系統需經歷數據恢復、設備更換及安全性驗證等步驟，預計恢復正常需相當長時間。此次事件暴露出政府計算機網絡的脆弱性。火災發生時，其他地區中心接管系統運行的“雙重化”體系未能正常運作，致使損失擴大。政府自2023年計算機網絡癱瘓事件後正構建多地區同步運行體系，然僅部分系統處於示範運行階段。專家指出，需對政府主要信息管理設施的災難應對體系進行全面排查。高麗大學信息保護大學院教授任鐘仁（音）表示：“恢復需時漫長暴露出國家安保的致命弱點”，並強調“應盡快構建事故發生後可立即由其他地區接管運行的雙重化系統”。宋振浩記者、崔智媛記者 jino@donga.com、jwchoi@donga.com