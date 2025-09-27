韓國政府決定“明年24小時開放外匯市場”、構建境外韓元結算系統

韓國政府將在明年內24小時開放國內外匯市場，並構建境外韓元結算系統。其宗旨是改善制度，使外國人能夠輕鬆方便地交易韓元。輿論期待外匯活躍流入國內外匯市場，但也有人擔心匯率變動性會更大。企劃財政部26日發表了包含上述方針的《外匯市場現狀及改善方案》。政府爲了消除海外投資者的交易空白，將國內外匯市場從現行的上午9點到凌晨2點調整爲24小時運營機制。這似乎是爲了激活此前因時差而受限制的美國時間段交易而採取的措施。政府還計劃制定新系統，以便外國人隨時都可以進行域外韓元結算。韓國銀行計劃新設24小時域外韓元結算網，在夜間也能與外國金融機構進行韓元結算。目前，可在境外進行韓元結算的韓國銀行結算網（Bok-Wire）只運營到下午5點半。輿論期待韓元的影響力由此得到強化。投資業界人士解釋說：“韓國的外匯儲備也超過4000億美元（約565萬億韓元），外匯健全性得到了改善。投資韓元資產的外國人可能會增加。”也有人擔心匯率變動性會增大。對此，企劃財政部人士表示：“將注意短期的變動性，加強與市場參與者的溝通。”也有人認爲，此次措施是與美國舉步維艱的貨幣互換協定的一項準備環節。因爲美國經常與主要貨幣國家或外匯市場24小時開放的國家簽訂貨幣互換協議。但政府表示，此次宣佈和韓美貨幣互換協議無關。韓國總統李在明當地時間25日在紐約證券交易所舉行的“大韓民國投資峯會”活動開場白和通過臉書表示：“年內將發表旨在納入MSCI（摩根士丹利資本國際）發達國家指數的綜合路線圖。將結束‘韓國折扣’，開啓‘韓國溢價’時代。”李在明表示：“很遺憾韓國市場還沒有被納入摩根士丹利指數。這一問題是因爲我們準備不足，聽說核心是域外交易市場的問題。這個問題我們也會盡快解決並解決。”他強烈表示：“"摩根士丹利（會長）來了嗎？特別想見面，請多多關照。”李在明爲參加聯合國大會對美國紐約進行了爲期5天的訪問，並於26日晚回國。世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com