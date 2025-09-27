“韓國投資額是預付款”……美國“移動球門”過分了



美國總統特朗普再次強調，韓國的對美投資額爲3500億美元（約合495萬億韓元），並表示“那是預付款”。這是在要求將兩國7月達成協議的投資額一次性以“現金”形式存入美國打造的基金。這是在韓美關稅談判後續磋商找不到妥協點的情況下作出的發言。韓國不可能在短期內向美國投資相當於外匯儲備84%的金額，因此談判很有可能會延長。



特朗普25日表示，“從日本獲得5500億美元，從韓國獲得3500億美元”，並表示該投資額是“預付款”形式。這是在向韓國施壓和簽署“如果特朗普政府指定特定項目和投資額，就要在45天內匯付現金”的諒解備忘錄的日本一樣，趕緊同意在類似的條件下籤署。《華爾街日報》當天報道說，美國商務部長盧特尼克要求韓國增加投資規模。



韓國政府的立場是，美方的要求與7月底兩國達成協議時不同，因此感到困惑。在韓國談判團隊製作的備忘錄中，大部分投資基金由貸款和擔保充當，只有一部分是直接投資，但美國方面之後發來的備忘錄草案中包含了更加強調直接投資的內容。據悉，韓國政府最近要求美國“無限制貨幣互換”作爲對美投資的先決條件，也是因爲如果以直接投資形式，鉅額美元在短期內流向美國，很有可能發生外匯流動性不足事態。



特朗普政府對他國單方面徵收高額關稅後，以下調關稅爲條件，強行推進無理要求，需要時又隨時改口，這一做法仍在持續。從要求韓國進行堪比經濟規模、外匯儲備額明顯更大的日本的投資起，就是過分之舉。更有甚者，美國還施壓韓國要求先拿出超過一年預算七成的現金，甚至提及進一步增額。在盟國間的談判中，美國如此隨時移動“球門”，只顧爲自己謀取利益，韓國必須理直氣壯，堅決應對。

