金建希身著收容編號“4398”出庭 成首位以被告身份受審的總統夫人

金建希女士作為歷代總統夫人中首位以被告身份站上法庭。繼第五位被移交審判的前總統尹錫悅之後，金建希也坐上被告席。前總統夫婦同時受審亦是韓國憲政史上首次。首爾中央地方法院刑事合議27部（部長法官禹仁成）於24日下午對金建希進行首次審判。戴眼鏡和口罩遮掩面容的金建希未著囚服，而是身穿左胸佩戴收容編號“4398”的黑色正裝現身。由於法庭在開庭前允許攝影，被告席上的金建希形象自被拘捕後首度公開。特別檢察官金亨根在當日庭審中陳述約5分鐘，指出“金建希以受托辦理總統職務相關事項為名，從統壹教收取總值8300萬韓元的財物”，並闡明公訴事實概要。上月29日，金建希特別調查組（特別檢察官閔重基）以涉嫌與建真法師全成培共謀，從統壹教相關人員處收受鉆石項鏈和香奈兒手提包等財物作為各類請托回報為由，對金建希實施拘捕起訴。對此，金建希辯護團表示“完全不知曉統壹教方所稱請托內容，亦未應允任何請托。從未收受香奈兒手提包等物品”，全盤否認各項指控。持續約40分鐘的本次庭審中，金建希未親自表明立場。法院為安排證人訊問日程，決定於26日召開準備會議。該日金建希無需出庭。正式審判將於下月15日起每周進行兩次，證據調查預計至12月底完成。宋慧美記者、呂根浩記者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com