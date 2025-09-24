金正恩頭一天談到“與特朗普的美好回憶”，第二天向習近平表示“加強朝中合作”

據朝鮮中央通訊社23日報道，朝鮮國務委員長金正恩向就朝鮮建立政權77週年（9·9節）發來賀電的中國國家主席習近平回電，提及“朝中友好合作”，並表示感謝。金正恩21日在最高人民會議演講中表示，對美國總統特朗普留有“美好回憶”，暗示有條件對話，隨後又展示與中國保持密切關係。有分析認爲，在中美兩國首腦表明參加下個月在慶尚北道慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會的計劃後，金正恩就直接管理與美中首腦的關係，展開了大幅度的行動。據朝中社報道，金正恩在21日的回電中表示，本月初參加中國戰勝節80週年閱兵式並與習近平主席會面是“意義深遠的會面”，“充分感受到了中國黨和政府、人民一如既往的支持和特別的友誼”。他還表示：“朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府堅定不移地加強和發展傳統的朝中友好關係。”今年的回電比去年（336字）增加499字，時隔兩年再次使用了去年省略的“協助”一詞。朝中社比同一天的最高人民會議演說晚一天報道了回電，該內容還刊登在朝鮮居民們閱覽的勞動黨機關報《勞動新聞》的頭版。分析認爲，朝鮮如此操作的意圖，是先向美國示意如果放下無核化執念可以進行有條件的對話，然後着重處理對習主席的回電，避免在同一天重疊。韓國統一部官員23日接受記者採訪時表示：“金正恩訪華後，發出了充滿自信的信息。”申娜莉記者、權五赫記者 journari@donga.com、hyuk@donga.com