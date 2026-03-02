美國清除哈梅內伊……“實力的時代”撼動世界



美國和以色列的大規模軍事行動導致伊朗最高領導人哈梅內伊死亡。事實上統治政教合一國家伊朗37年的哈梅內伊去世後，伊朗宣佈爲期40天的國家哀悼期，進入了臨時領導人的緊急體制。美國和以色列在哈梅內伊死亡後也持續對伊朗全境進行轟炸，伊朗則對以色列和中東的美軍基地進行報復性攻擊，緊張程度正在上升。



繼新年伊始活捉和強擄委內瑞拉總統馬杜羅後，清除哈梅內伊的行動再次確認了特朗普第二期對外路線，即只要是爲了美國的利益，就可以毫無顧忌地使用壓倒性的軍事力量。特朗普這次也徹底無視國際法、規範和國內程序。在談判和空襲之間，特朗普一直處於不可預測的變幻莫測狀態，提出了10至15天的談判時限，但到期之前就進行了轟炸。



哈梅內伊去世後，世界局勢陷入了“零可見度”的不確定性。特朗普立即慫恿伊朗人“起義”，稱其爲“奪回國家的最偉大機會”，將政權更迭歸咎於伊朗內部。但由於伊朗國內缺乏替代勢力，其前景並不大。很多人指出，特別是特朗普對伊朗的軍事作戰目標不明確，難以排除今後根據軍事介入水平和範圍、引發沒有出口的長期戰爭的可能性。



在這種由實力理論支配的粗暴時代，韓半島局勢也會發生劇烈的動搖。全世界都在關注委內瑞拉和伊朗之後會輪到哪裏。雖然朝鮮自稱是覈保有國，但也有可能不能例外。在更頑強地拒絕棄核的同時，也不能忽視特朗普伸出的對話手勢。



實力的時代對我們來說也是一大課題。越是弱肉強食、各自逃生的時代，自強和結盟就越重要。一方面要加強國防力量，做好應對準備，另一方面要確保與唯一的同盟國美國同行。雖然是“陪跑者”，但爲了不讓自己成爲旁觀者，應該更加精巧地制定維持韓半島外交主導權的實用戰略。

