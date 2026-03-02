《APT.》羅婕，作爲K-POP歌手首獲“英國版格萊美”獎

女團BLACKPINK的成員羅婕（音譯，原名朴彩英）在媲美美國格萊美獎的英國最高大衆音樂頒獎禮“全英音樂獎”上，作爲K-POP歌手首次捧得獎杯。上月28日（當地時間）在英國曼徹斯特舉行的第46屆全英音樂獎頒獎典禮上，羅婕的《APT.》被評選爲“年度國際歌曲”。羅婕當日登上頒獎台發表感言稱：“能在英國才華橫溢且備受尊敬的音樂人面前獲獎，感到無比榮幸”，“感謝布魯諾，感謝妳成爲我最重要的導師和最親密的朋友”。與美國流行巨星布魯諾•馬爾斯合作的《APT.》曾位列英國官方單曲榜第二位，並在排行榜前列停留超過壹年。羅婕接著表示：“想特別向BLACKPINK以及珍妮、智秀、麗莎致意”，“我愛妳們，感謝妳們始終給予我靈感”。她還稱呼經紀公司THE BLACK LABEL的總制作人Teddy爲“哥哥”，並表示“非常愛他”，表達了感謝之情。當日，“年度國際歌曲”獎項的候選名單中還包括奈飛（Netflix）動畫片《K-POP：獵魔女團》的主題曲《Golden》。演唱《Golden》的劇中虛擬女團“亨特莉克斯”也入圍了“年度國際組合”獎項的最終候選名單，但最終未能獲獎。始于1977年的全英音樂獎由英國唱片業協會主辦，被認爲是英國最具權威的音樂獎項。此前，防彈少年團（BTS）曾于2021年和2022年，BLACKPINK曾于2023年入圍“年度國際組合”獎項候選名單。2024年，DJ佩吉•古也曾獲得“年度國際歌曲”獎項提名，但均未能獲獎。另壹方面，上月27日發行的BLACKPINK第三張迷妳專輯《DEADLINE》發行當天銷量即達146萬1785張。YG娛樂表示：“這是K-POP女團曆史上發行首日的最高銷量”，“在全球32個國家的iTunes‘頂級專輯’排行榜上占據榜首”。主打歌《Go》的音樂視頻公開第二天，即1日，點擊量已超過2790萬次。金泰彥記者 beborn@donga.com