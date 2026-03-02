隨著美國和以色列發動突然空襲導致伊朗最高領袖阿裏•哈梅內伊身亡，全球金融市場出現動蕩迹象。中東局勢不安情緒升溫，代表避險資産的黃金、白銀價格在場外市場壹度急劇上漲，而風險資産比特幣價格則壹度跌至6.3萬美元（約合9120萬韓元）區間。2日（當地時間）開盤的美國紐約股市的走向，或將成爲衡量3日重啓交易的韓國股市是否會進入調整的指標。根據衍生品交易平台Hyperliquid的數據，上月28日，黃金期貨價格在下午壹度升至每金衡盎司（約31.1克）5464.3美元。這是在美國和以色列襲擊伊朗的消息傳出後不久的價格，較美國紐約商品交易所上月27日的常規市場收盤價（5247.9美元）高出4.0%。1日，其價格在5310美元左右交易。同壹時間，白銀價格也壹度升至97.5美元，逼近100美元大關。被歸類爲相對高風險資産的、市值排名第壹的虛擬資産比特幣價格大幅下跌。根據虛擬資産交易平台CoinMarketCap的數據，上月28日下午，單個比特幣價格跌至6.3245萬美元，較24小時前（6.7661萬美元）下跌6.1%。在韓國虛擬資産交易所Bithumb，同壹時間比特幣價格也跌至9284.2萬韓元，較24小時前（9783.9萬韓元）下跌5.1%。彭博社分析稱：“今年以來，每當發生重大事件，比特幣價格都會受到沖擊”，“未能跟上黃金、白銀等其他避險資産的反彈趨勢”。每當伊朗、委內瑞拉、烏克蘭等地區出現地緣政治風險時，抛售比特幣、轉向黃金和白銀等避險資産的行爲近期屢屢出現。股市參與者認爲，受美以襲擊伊朗的影響，韓國綜合股價指數可能進入調整階段。這是因爲外國投資者有可能抛售韓國股票，將資金轉向美元等避險資産。上月27日，外國投資者淨賣出7.0528萬億韓元韓國股票，導致韓國綜合股價指數較前壹交易日下跌1.0%，收于6244.14點。新韓投資證券研究員盧東吉（音）表示：“伊朗最高領袖身亡，甚至提及政權更叠，目前不確定性增大，很難確信韓國綜合股價指數會迅速反彈。”也有觀點認爲，由于對引領韓國股市快速上漲的三星電子、SK海力士等半導體企業出口的影響有限，調整不會持續太久。池民求記者 warum@donga.com