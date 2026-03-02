貢獻兩次助攻 導致兩人被罰下…孫興慜無進球仍閃耀賽場

“超級索尼”孫興慜（34歲•洛杉矶FC）貢獻本賽季正式比賽第五、第六次助攻，引領球隊取得勝利。孫興慜在1日于美國得克薩斯州休斯頓殼牌能源體育場舉行的美國職業足球大聯盟（MLS）第二輪客場對陣休斯頓迪納摩的比賽中，于下半場第11分鍾助攻馬克•德爾加多打入首開紀錄的進球。孫興慜在下半場第37分鍾又成爲助攻史蒂芬•歐斯塔基奧得分的傳球發起點，再添壹次助攻。在上月22日對陣邁阿密國際的揭幕戰中已貢獻助攻的孫興慜，憑借當天的助攻，在常規聯賽中連續兩場比賽取得攻擊點。包括2026年中北美及加勒比海地區足球錦標賽冠軍杯在內，他本賽季正式比賽成績爲4場比賽1球6助攻。洛杉矶FC當日以2比0戰勝了有兩名球員被罰下、僅以9人應戰的休斯頓迪納摩，取得開季兩連勝。巧合的是，當日被罰下的兩名休斯頓球員均是在試圖防守孫興慜時吃到紅牌。巴黎聖日耳曼的李剛仁（25歲）同日在客場對陣勒阿弗爾的2025-2026賽季法國足球甲級聯賽第24輪比賽中，于上半場第37分鍾助攻布拉德利•巴爾科拉打入制勝壹球，爲球隊1比0獲勝做出貢獻。本輪過後積分達到57分的領頭羊巴黎聖日耳曼將與第二名朗斯（53分）的積分差距擴大至4分。另壹方面，西班牙足球甲級聯賽巴塞羅那隊的“超新星”拉明•亞馬爾（19歲）在主場對陣比利亞雷亞爾的西甲第26輪比賽中獨中三元，帶領球隊以4比1大勝對手。出生于2007年7月13日的亞馬爾，在18歲230天時完成帽子戲法，成爲21世紀西甲最年輕的帽子戲法締造者。金正勛記者 hun@donga.com