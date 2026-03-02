特朗普“除掉”哈梅內伊……更加粗暴的“實力秩序”

美國總統特朗普當地時間2月28日突然空襲伊朗，除掉了伊朗最高領導人哈梅內伊（照片）。在政教一致的國家伊朗持續37年鐵腕統治的哈梅內伊，不斷與美國和以色列針鋒相對，是主導核和導彈開發的人物。特朗普繼今年1月從委內瑞拉強擄馬杜羅總統後，此次又在伊朗本土突然轟炸了被認爲對美國及其盟國以色列構成實際威脅的哈梅內伊。有評價認爲，特朗普政府正以越來越粗暴的方式展示“通過實力實現秩序”的安全戰略。世界局勢再次陷入難以預測的“零能見度”狀況令人擔憂。美國和以色列當天同時轟炸包括哈梅內伊在內的伊朗領導層集結的設施。據伊朗國營媒體報道，美國和以色列分別命名爲“史詩怒火”和“獅吼”的此次行動中，不僅是哈梅內伊，他的女兒、女婿、孫女等一家人也喪生。據悉，被稱爲“政府之上的政府”和“哈梅內伊親衛隊”的精英軍事組織伊朗革命衛隊總司令等多名核心人士也死亡。特朗普當天在空襲結束後表示，“我們的目標是消除伊朗迫在眉睫的威脅，保護美國國民”。他明確表示，徹底摧毀伊朗核力量是行動的首要目標。他還強調：“這是爲了伊朗國民的正義。這是伊朗國民能夠找回自己國家的最偉大的機會。”這表明，此次空襲不僅刺中了伊朗的心臟，試圖分裂指揮體制，還考慮到了體制的轉換。他還預告稱，伊朗僅在一天之內就“被夷爲平地”，“本週內將持續大規模轟炸，或者如果有必要，將不再中斷”。以色列在清除哈梅內伊的第二天即1日，針對伊朗國內的彈道導彈設施等展開了空襲。伊朗2月28日受到美國和以色列的攻擊後，在約1個小時內向位於以色列主要城市和巴林、卡塔爾、阿聯酋等地的14處美軍基地發射了無人機和導彈，展開了反擊。不過也有分析認爲，失去哈梅內伊的伊朗將調整報復力度，尋求與美國妥協的方案。伊朗外交部長阿拉格奇當天在接受美國NBC電視臺採訪時表示：“在保護我們方面不可能存在侷限，但如果（美國）停止進攻，我們也將停止防禦。”華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者劉根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com