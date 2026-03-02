“十歲”人形機器人的下壹個舞台令人恐懼



“相當于十歲兒童的認知水平。”



中國機器人制造商“宇樹科技”的創始人王興興最近在接受中國媒體采訪時，這樣評價當前的機器人技術水平。宇樹科技的人形機器人“G1”不久前在中國春節聯歡晚會上表演了團體武術。這意味著，展示高難度動作和武術的機器人的認知水平接近小學四年級學生，並且未來將發展得更快。特別是對于在過去壹年裏近距離觀察中國機器人成長期的本刊記者而言，對其發展速度感到新奇的同時，擔憂也在加劇。



首次見到中國産人形機器人，恰是壹年前。當時在浙江省杭州的宇樹科技總部見到的“G1”，會向參觀者揮手或要求握手。雖然具備不易摔倒的平衡感，但步伐笨拙，大部分動作由人類通過控制器操作完成。當時，相比人形機器人，那只原地不停翻騰的機器狗更令人印象深刻。



去年4月在北京舉行的半程馬拉松大賽現場也不例外。很多機器人要麽在起跑線壹步也邁不出，要麽需要拿著控制器的工作人員無休止地等待緩慢行走的機器人。相當數量的機器人更像需要父母哄勸的3至5歲孩子。



然而，察覺到中國機器人行業的這種變化，並未花費太長時間。同年8月，在北京速度滑冰場館內設置的田徑跑道上奔跑的機器人，其動作已與人非常接近。輔助人員們氣喘籲籲地追趕著以時速12至13公裏不停奔跑的機器人，疲態盡顯。在1500米比賽中獲得第二名的“天工”，無需人類操控，自主奔跑。在機器人足球賽中，機器人也能自主判斷並完成射門、傳球等主要動作。



上個月的中國春節聯歡晚會帶來了更大的沖擊。多台機器人在狹窄的舞台上與八歲的武術少年們配合。它們重現倒地後搖搖晃晃起身的醉拳動作，令人切實感受到先進的技術力。如果說去年感覺機器人只有3至5歲孩子的水平，那麽僅壹年時間，其“年齡”就增長了壹倍以上。



春晚另壹個值得關注的要點是集群控制技術。機器人高速奔跑變換隊形。在與少年們混編進行拳法演示時，也分毫不差。機器人根據預先學習的算法，結合通過傳感器實時獲取的信息，實現了自主移動。



此外，中國人形機器人通過馬拉松、格鬥、奧運場館等不同舞台，展示了技術實力。看到這些行動整齊劃壹，甚至表演武術的機器人，記者突然想到，中國機器人的下壹個舞台會不會是戰場。



事實上，集群控制技術被認爲是戰場上非常重要的要素。尤其是攻擊型無人機的集群控制技術，被視爲全球激烈競爭的尖端軍事技術之壹。無人機在戰場上能發揮多大影響力，在烏克蘭、巴勒斯坦加沙地帶等地已得到充分證明。



人形機器人投入戰場或許尚屬遙遠的未來，但大規模投入産業現場已然開始。最近現代汽車工會宣布將阻止人形機器人進入工廠，也與此不無關系。



想到僅壹年時間就能力猛增、仿佛從5至7歲“噌”地長大的機器人，其帶來的社會變革速度必將進壹步加快。是時候更深入、更迅速地思考如何安全地駕馭搭載人工智能的機器人，以及人類與機器人共存之道了。

