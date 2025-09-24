1000億股價造假被查獲……1400萬散戶投資者拭目以待是否“家破人亡”



韓國金融當局查獲了一起規模超過1000億韓元股價的案件，涉案人員包括運營綜合醫院、韓醫院、大型課外班的財力人士和前現任金融公司高管等。此案是根據李在明總統“要讓操縱股價者必定身敗名裂”的警告、於7月底成立的“根除操縱股價聯合應對團”查處的“一號案”。聯合應對團表示，將對違法所得處以最高兩倍的罰款，並通過限制金融投資商品交易及擔任高管等措施，使操縱股價者立即被逐出資本市場，成爲“一擊出局”的典型案例。



由財力人士和金融專家組成的操盤勢力動用法人資金和貸款等，總額達1000億韓元，從去年初開始，在1年零9個月的時間裏幾乎每天對KOSPI某一支股票進行操縱股價的下單。他們選擇交易量少具存在經營權糾紛的股票，通過兩人以上串通買賣股票的“通謀交易”和同一人同時發出賣出、買入指令的“虛假交易”等手法，實施數萬次操作，將股價擡高至兩倍。爲了躲避金融當局的監控，他們還利用數十個賬戶分散交易或纂改網絡（IP）地址。操縱股價所產生的非法獲利高達400億韓元。



長期以來，韓國的操縱股價因監管鬆懈和處罰輕微而被普遍認爲是“即使被查處也是有利可圖的買賣”。雖然每年發生100多件不公正交易行爲，但進入起訴程序的情況並不多，即便受到審判，也很少被判處3年以上有期徒刑。由於計算非法所得的方式不明確，犯罪收益未能有效收回。由此，在始於2021年的3年間，操縱股價的再犯率高達29.2%。



操縱股價是動搖金融市場根基的重大犯罪，在美國甚至被稱爲“經濟上的殺人”，是惡性犯罪。它不會因爲一時的嚴厲警告而消失，必須堅持徹底的監管和制 ，直到股市的不公正行爲被徹底剷除。針對日益巧妙的手法，提高金融當局的監控力量也是課題。韓國1400萬名散戶投資者將密切關注，操縱股價者是否真的會家落人亡。

