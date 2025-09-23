KT小額支付黑客案嫌疑人供述以公寓密集區為目標

據警方22日消息，“KT小額支付”案件嫌疑人陳述稱，其收到中國上線“前往公寓密集區域”的指示。警方正就案件背後是否存在大規模組織介入展開調查。京畿南部警察廳透露，涉嫌將非法小型基站（femtocell）裝載於廂式貨車內在首都圈流竄、竊取KT用戶信息的中國籍嫌疑人張某（48歲）聲稱“從中國上線處獲得‘前往人口密集區域’等指示”，並表示“因生活困難，收取500萬韓元後參與犯罪”。警方正在追蹤張某的活動軌跡以核實供述真實性。此外，受害範圍已擴大至京畿道光明市、富川市、果川市，首爾衿川區、永登浦區、瑞草區、銅雀區，仁川富平區、京畿道高陽市壹山東區等地，警方正對此展開調查。為抓捕上線人員，警方計劃向國際刑警組織申請紅色通緝令。與此同時，隨著KT已廢棄服務器的備份資料被發現，小額支付案件與黑客攻擊嫌疑之間的關聯性調查備受關註。此前美國安全專業雜誌《弗拉克》於8日發表報告稱，KT及政府機構系統遭黑客攻擊。當時KT向科學技術信息通信部報告“自查未發現入侵嫌疑”後，提前廢棄了京畿道軍浦市和首爾九老區等地的服務器，引發隱匿嫌疑爭議。根據國會科學技術信息廣播通信委員會所屬國民力量黨議員樸忠權22日從KT獲取的資料，KT確認廢棄服務器的日誌記錄（記錄服務器活動的數據）存在備份，並於18日將數據提交給民官聯合調查組。據此預計不僅能確認廢棄服務器是否遭黑客攻擊，還可查明與非法小額支付案件的關聯性。部分觀點指出，KT廢棄服務器所在區域正是小額支付受害集中地帶，質疑兩事件存在關聯。水原=李京珍記者、崔智媛記者 lkj@donga.com、jwchoi@donga.com