CJ集團會長李在賢展開歐洲首次現場經營 強調以K浪潮擴張新領土

據CJ集團22日消息，CJ集團正將經營焦點轉向歐洲，以尋找新的開拓地。CJ集團會長李在賢攜集團主要經營團隊訪問了英國倫敦。這是李在賢自2002年就任會長以來首次在歐洲進行現場經營。分析認為，此舉體現了李在賢的意圖，即不應錯過K文化正在迅速擴散的歐洲市場。李在賢與控股公司及子公司主要經營團隊從9日起約10天訪問了倫敦。此次訪問陪同人員包括CJ副社長李美敬、CJ株式會社代表金洪基、CJ ENM代表尹相賢，以及女婿鄭宗煥CJ ENM內容•全球事業總管等。據悉，李會長在歐洲訪問期間會見了全球智庫、投資公司、娛樂行業專家等集團相關產業主要人士。以李在賢此次訪問為起點，CJ集團預計將加強歐洲經營。此前，CJ集團於2018年在德國設立食品法人，並壹直致力於歐洲市場。計劃於2026年下半年（7月至12月）在匈牙利生產必品閣餃子。近期，歐洲隨著健康與保健需求增加，兼具價格競爭力的食品偏好上升，K食品進入機會正迅速打開。李在賢在與當地員工會面時表示：“為躍升為全球領先企業，必須加速包括歐洲地區在內的新領土擴張。”他稱：“繼集團全球業務據點美國之後，應在潛力巨大的歐洲市場積極發掘新增長機會。”李會長囑咐道：“不要錯過在歐洲地區全方位擴散的K浪潮，應快速搶占當地市場，躍升為泛歐洲頂級玩家”，“並希望提高全球領土擴張速度，使歐洲能成為接替美國的下壹代戰略地區。”李素貞記者 sojee@donga.com