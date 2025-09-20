前移民法官金廣洙遭解職引發爭議

前紐約聯邦移民法院法官金廣洙於18日接受東亞日報采訪時表示：“4日下午正在審理案件時，屏幕上突然彈出標題為‘解雇通知’的郵件提醒。當時我就意識到該來的終於來了。”作為特朗普第二任期政府突然下達解雇通知的對象，前法官金廣洙此番表態引發關註。1983年讀完高壹後移民美國的金前法官是備受認可的移民法專業律師出身，2022年成為首位被任命為美國聯邦移民法院法官的韓裔美國人。這樣壹位資深法官近日竟因“三行字的郵件”遭到解雇，此事曝光後，美國司法界再次掀起關於特朗普政府企圖掌控司法部門及強硬移民政策問題的爭議。金前法官表示：“特朗普第二任期政府上臺後， 已有數十名移民法院法官被解雇，這些人都收到了內容為‘根據美國憲法第二條賦予總統的權限，即日起閣下不再擔任移民法院法官’的郵件而被免職。”他補充說明：“雖然無法確認具體解雇原因，但包括我在內的大部分都是庇護申請批準率較高的法官。”根據雪城大學數據分析和解構研究機構“事務記錄訪問信息中心（TRAC）”的數據顯示，金前法官的庇護批準率實際高達96.9%，遠高於紐約聯邦移民法院法官平均34.8%的駁回率。對此，金前法官解釋：“我的批準率較高是因為無法容忍那些不為委托人盡全力的律師，總是要求補充材料再進行審判的風格。”他強調：“驅逐審判決定的不僅是壹個人而是整個家庭的命運，因此不得不慎重對待。”作為移民法專家，他還就近期佐治亞州現代汽車-LG能源解決方案合資電池廠（HL-GA）建設現場發生的韓國工人被捕及拘留事件提出專業建議。他指出：“僅從媒體報道的內容就能明顯看出，美國移民和海關執法局（ICE）人員在威脅和拘留等程序上存在明顯問題。美國是程序法發達的國家，若ICE在執行移民法過程中未遵守法定程序，這屬於違法行為。”隨著近期被拘留後返回韓國的人員中要求法律應對的呼聲越來越高，他建議：“受害者超過300人，若要尋求法律救濟途徑，提起集體訴訟可能更為有效。可以運用美國法律中允許因美國行為遭受身心損害的外國人申請賠償的《外國人侵權賠償法》（Alien Tort Claims Act，ATCA）。”他還表示：“韓國政府有必要就此發揮積極作用，若有需要協助之處我也願意提供幫助。”追隨著牧師父親來到美國的金前法官回憶道，當年始終懷著“壹定要在美國出人頭地，永遠不要忘記我們”的友人之囑刻苦學習。他表示：“想起那些為學習英語奮力拼搏的歲月，我比任何人都能理解移民者的心境。移民法雖然是艱辛的領域，但認真對待這項工作的人都能獲得深切的尊重。”據悉，遭解雇後他已收到多家知名移民律師事務所的入職邀請， 未來將繼續作為移民專業律師開展活動。林雨宣 imsun@donga.com