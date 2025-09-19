李在明：“說‘不要搞核開發’朝鮮會聽嗎？應該分停止→補償→裁軍→無核化等階段來處理”

“如果繼續保持目前的壓力，我認爲朝鮮將繼續生產更多的核彈。”李在明總統在18日刊登的美國《時代》雜誌採訪中表示：“如果讓朝鮮直接停止核武器開發，朝鮮會停止核開發嗎？”在李在明就職100天之際的9月3日在龍山總統室進行的採訪內容當天被公開。李在明強調“停止-削減-廢棄”三階段無核化路線圖，提議緩和對朝鮮的制裁作爲補償。李在明還說：“作爲短期目標，應該叫停朝鮮的核武器和導彈項目。而且，可以對朝鮮停止核開發的措施給予部分補償，之後可以追求裁軍和完全無核化。”他強調，對於朝鮮停止核活動，有必要採取緩和制裁等補償措施，並提出了通過裁軍談判推進無核化的方案。這是李在明就任後首次就放寬對朝制裁表明具體立場。對於裁軍談判會導致事實上容忍朝鮮擁核結果的批評，他表示：“我認爲（容忍朝鮮擁核和無核化之間）存在中間地帶。”《時代》報道稱，李在明提到了1994年朝美日內瓦協議，即如果給朝鮮建造輕水反應堆，朝鮮就會拆除核設施，提議“爲緩解或解除部分制裁而進行談判”。他還說：“美國總統特朗普也會和我持同樣的立場。”李在明表示：“不能回到安保依賴美國、經濟依賴中國（安美京中）的傳統方程式。”據《時代》報道，李在明強調，韓國可以在競爭中的超級大國之間起到橋樑作用，防止關係惡化。分析認爲，李在明強調橋頭堡的作用，是因爲以10月底在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議爲契機，特朗普總統和中國國家主席習近平有望訪韓，美中元首外交的可能性增大。李在明表示：“我們的民主主義和市場經濟的價值是以韓美同盟爲基礎的。但是，我們與中國地理位置相近，有歷史關係、經濟紐帶和人員交流，所以不能完全切斷與中國的關係。”他還說：“不僅是以美國爲中心的供應鏈，也包括新的全球秩序，我們當然會和美國站在一起，但我們必須管理好與中國的關係，以免陷入敵對感。否則韓國將站在兩個陣營間對立的最前線。”朴訓祥 tigermask@donga.com