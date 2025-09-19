“美中領導人蔘加”APEC會議……決定關稅-朝核方向還有42天



美國總統特朗普和中國國家主席習近平將於10月底出席慶州亞太經合組織（APEC）峯會。美國駐韓大使館正式宣佈特朗普總統訪韓，韓國外交部長趙顯也表示確信習主席將訪問韓國。這是美中首腦時隔13年再次同時訪韓。包括將於下月初決定的日本新首相在內，將對韓國的經濟、安保產生決定性影響的主要國家首腦將齊聚一堂。韓國將成爲衡量國際秩序走向的超大型首腦外交活動的舞臺。此次APEC會議將在決定特朗普第二屆政府上臺後開始的中美貿易戰爭能否告一段落的十字路口舉行。在美中關稅緩期結束前10天開幕的APEC有可能成爲美中首腦通過首次面對面談判打開貿易秩序變化的轉折點。這樣一來，韓國在鞏固與美國的安全和經濟同盟的同時，還要與中國繼續展開經濟合作的立場也將得到喘息的機會。



但是到APEC爲止，要越過的關口也不少。最重要的是，圍繞3500億美元對美投資基金的具體內容，韓美關稅談判處於膠着狀態。如果爲了談判達成一致而接受美國的所有要求，也不能排除韓國經濟陷入外匯流動性危機的可能性。但也不能盲目拖延談判。如果徵收比日本等主要競爭國更高的關稅的情況長期化，汽車等主力出口產品將遭受嚴重打擊。無論如何也要找到解決僵局的頭緒。



APEC能否成爲解決朝核問題的頭緒也是關鍵。雖然朝美首腦會談的可能性是敞開的，但特朗普總統似乎容忍朝鮮擁有核武器的態度是變數。韓國總統李在明在18日公開的《時代》雜誌採訪中，提出瞭如果朝鮮停止核武器和導彈開發，就給予補償，然後走向裁軍與完全無核化的三階段解決方案。韓美只有在這種解決方法上協調得嚴絲合縫，才能避免出現不協調。以APEC爲契機，說服中國在韓中首腦會談之前明確表明無核化目標也很重要。



李在明在採訪中表示，“雖然會和美國站在一起，但是要管理好不要與中國敵對”，表達了要在美中之間起到“橋樑”作用的意思。只有消除韓美關係的不確定性、恢復與中國的信賴、美中同意無核化解決方法等三要素具備，纔有可能實現。這就是爲什麼在距離APEC還剩的42天裏，爲了確保這一基礎，迫切需要展開全方位外交總戰的原因。

