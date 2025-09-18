特朗普和習近平有望同時出席10月慶州APEC會議

美國駐韓國代理大使約瑟夫·尹17日表示，“韓美首腦將在慶州亞太經合組織（APEC）峯會上會面”，宣佈了美國總統特朗普的訪韓計劃。韓國外交部長趙顯當天表示：“據我所知，中國國家主席習近平將訪問韓國參加APEC會議。”以10月31日舉行的APEC領導人非正式會議爲契機，美中兩國元首將同時訪韓。約瑟夫·尹在當天由韓美同盟財團和駐韓美軍戰友會主辦的“韓美同盟會議”上發表基調演講時表示：“我想說，上個月韓美兩國總統舉行了成功的首腦會談。兩人還將在慶州APEC會議上見面。”這是美國政府人士首次正式宣佈特朗普將訪韓。韓國國家安保室長魏聖洛當天在韓國新聞中心舉行的韓國新聞廣播編輯座談會上，就特朗普出席的可能性表示“期待着他將訪問韓國”。趙顯當天在中國北京與中國共產黨中央外事辦公室主任、外交部長王毅舉行會談，討論了習近平訪韓事宜。趙顯在金浦機場啓程前會見記者時，就習近平訪韓一事表示：“雙方將就具體內容進行磋商。”如果習近平確定訪韓，這將是他自2014年以後時隔11年再次訪韓。如果特朗普和習近平出席APEC峯會，這將是自2012年核安全峯會後時隔13年美國總統和中國國家主席同時訪韓。據悉，特朗普在訪韓前後對中國進行國事訪問、時隔6年再次與習近平舉行首腦會談的日程也在討論之中。特朗普和習近平將於當地時間19日通電話，討論關稅等貿易懸案。