追逐獨家新聞勝過關心人命



本月5日上映的《殺人者報告》講述了壹名記者獲得與自稱殺害11人的連環殺人犯進行獨家專訪機會的故事。即便是記者，要與連環殺人犯進行獨家訪談也必然有其充分理由。由趙汝貞飾演的善珠說道：“不是去搶獨家新聞，而是去救人。”連環殺人犯向善珠提出條件：今夜又將有人遇害，但只要她完成全程訪談，便可拯救此人。



善珠雖以拯救生命為由，實則因自身陷入困境而亟需獨家新聞扭轉局勢。她雖通過內部舉報人揭露了大企業的舞弊行為，但關鍵證據賬冊卻遭竊取，更嚴重的是該舉報人慘遭殺害。報社審計組以受賄移交賬冊為由對善珠展開審計。身陷絕境的善珠企圖通過此次獨家報道重樹職業地位。



因此，善珠所謂拯救陌生受害者的主張，在自身可能遭此連環殺手殺害的威脅面前不斷動搖。其共情範圍隨潛在受害者身份而變化：當認為受害對象與他人相關時尚能保持冷靜；當恐懼可能降臨己身時便企圖逃避；當意識到可能是自己女兒時則陷入極度焦灼。最終當善珠親身成為受害者的瞬間，她才真正體會到這種痛苦的切膚之感。



每日新聞中傳來無數受害者的悲鳴，但對於與己無直接關聯者的聲音，我們往往難以產生深切共情。若非真切意識到悲劇可能降臨自身，對受害者的真實共情終究遙不可及。當下數字世界中，充斥著較之人命更癡迷於搶獨家新聞的報道，如此現實令人扼腕。大眾文化評論家



“不是去搶獨家新聞，而是去救人。”——曹英俊《殺人者報告》

