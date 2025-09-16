現代資本宣布“選手短缺”…放棄剩余比賽參賽資格

“似乎總是在強迫我們單方面做出犧牲。”職業排球現代資本相關人士15日表示“已決定不再參加2025麗水•NH農協杯職業排球大賽男子組比賽”，並作出上述補充。該人士指出，韓國排球聯盟（KOVO）要求其放棄舉辦V聯賽男子組揭幕戰，卻要求繼續參加杯賽是不合理的安排。國際排聯（FIVB）已向各國協會（聯盟）通報，不僅男子世界錦標賽期間（12日至28日），賽後三周內也不得進行聯賽賽程。因此韓國排球聯盟將V聯賽男子組開幕日從下月18日推遲至20日。此舉導致“衛冕冠軍”現代資本失去了在主場舉行新賽季揭幕戰的機會。韓國排球聯盟雖以“杯賽非聯賽日程而是活動賽事”為由試圖說服國際排聯，但最終僅獲得有條件舉辦許可。國際排聯明確規定即使舉辦比賽，也不得派遣外籍球員及入選世錦賽25人預備名單的選手參賽。據此，現代資本的外籍主攻手萊昂（35歲•古巴）、亞洲配額接應巴亞爾賽罕（27歲•蒙古）、主力二傳手黃勝彬（33歲）、主力副攻手鄭泰俊（25歲）乃至自由人林成河（25歲）均無法出戰本屆賽事。現代資本相關人士表示：“目前能上場的選手僅剩8人，完全缺乏自由人和接應資源，必須由其他位置選手填補兩個空缺，這將顯著增加受傷風險。”韓國排球聯盟宣布：“根據國際排聯規定，現代資本本屆賽事的剩余比賽均按棄賽處理。但13日1-3負於OK儲蓄銀行的揭幕戰結果仍保留官方記錄，其余賽程將按原計劃進行。”最終，包括特邀球隊泰國那空肋差是瑪（Nakhon Ratchasima，呵肋）在內的8支參賽隊伍中，僅剩男子組6支球隊繼續參賽。那空肋差是瑪隊因國際排聯裁定“外國球隊不得參賽”，只能進行無觀眾練習賽後返回。韓國排球聯盟相關人士就杯賽運行混亂致歉稱：“再次深表歉意。”黃奎引 kini@donga.com