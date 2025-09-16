韓國出臺勞動安全綜合對策 年死亡3人以上事故最高處以營業利潤5%罰款

2022年《重大災害處罰法》實施後，產業現場死亡事故仍持續發生，政府為此推出“營業利潤5%以內罰款”等高強度經濟制裁方案。此前需同時發生2人以上死亡事故方可請求的建設公司停業必備條件，現擴大至“年度多人死亡”範圍。另新設規定，對持續發生多人死亡事故的建設公司可註銷其註冊資格。雇傭勞動部15日在政府首爾辦公樓舉行簡報會，公布了包含上述內容的《勞動安全綜合對策》。雇傭勞動部長官金榮訓（音）表示：“對違反安全保健措施的處罰主要限於小額罰款和緩期執行，我們絕不容忍本可預防的事故反復發生。”雇傭勞動部決定對年發生3人以上死亡事故的企業，根據死亡人數和事故次數，在營業利潤5%範圍內分級處以罰款。罰款下限設為30億韓元，即使如公共機構等難以推算銷售額，或營業利潤5%不足30億韓元的情況亦適用該下限標準。建設現場發生死亡事故時，雇傭勞動部向國土交通部請求建設公司停業的必備條件，將從現行“同時死亡2人以上”新增“年度多人死亡”條款。這意味著不僅如浦項建設案例中單次事故造成2人以上死亡的情況，對連續性事故也可請求停業處分。同時新設建設公司註冊註銷請求規定。當企業在最近三年內受到兩次停業處分且再次出現需停業事由時，若雇傭勞動部提出請求，可通過修訂《建設產業基本法》和《產業安全保健法》實現建設業註冊註銷。全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）發表立場聲明稱：“僅部分反映了民主勞總的要求”，“應制定‘在現場實際發揮作用的根本性對策’。”韓國經營者總協會則表示：“對於強力嚴懲主義基調是否為預防重大災害的有效方案，我們不得不提出質疑。”崔惠? herstory@donga.com