從無名電影導演到“戛納朴”的樸贊郁



備受期待的朴贊郁導演（62歲•照片）的新作《無可奈何》未能在威尼斯國際電影節獲獎。但此前他已憑借電影《分手的決心》（2022年）斬獲第75屆戛納國際電影節最佳導演獎，躋身世界級電影大師行列。



朴贊郁就讀於西江大學期間主修哲學與新聞傳播學。他在大學電影社團觀看阿爾弗雷德•希區柯克導演的《迷魂記》後深受震撼，由此立誌成為電影導演。三十歲時歷經忠武路制片現場磨練，憑借《月亮是太陽做的夢》出道，但該片在票房與專業評價層面均未獲認可，第二部作品《三人組》同樣遭遇失利。在挫折中為維持生計，他曾從事影評寫作並經營音像租賃店。這段時期培養的執著影癡特質與影評人式的分析能力，成為日後滋養其電影個性的重要養分。



轉折點來自應制片公司邀約執導的《共同警備區JSA》（2000年）。朴贊郁憑借此作的成功真正獲得大眾與評論界的矚目。隨後以《我要復仇》開啟的“復仇三部曲”，在《老男孩》達到藝術巔峰。2004年獲戛納電影節評審團大獎的《老男孩》被譽為“讓世界認識韓國電影的作品”，在奉俊昊導演《寄生蟲》問世前，始終是最具國際知名度的韓國電影。



此後在《蝙蝠》《小姐》《分手的決心》等作品中，他持續執著探索人類內心的贖罪與救贖、觸碰禁忌之戀的主題。暴力與欲望、扭曲浪漫的融合，形成了朴贊郁獨有的美學風格。這種作品世界感動了全球觀眾，繼《老男孩》之後憑借《分手的決心》再獲戛納最佳導演獎，鞏固了“戛納朴”的稱號。



朴贊郁亦積極傳遞社會性訊息。在憑借《小姐》榮獲百想藝術大賞最高榮譽的領獎臺上，他強調應建設不歧視性少數群體與社會弱者的社會，展現了電影與社會議題相聯結的可能性。



歷經失敗與無名時期的淬煉，如今朴贊郁已成為受邀出席戛納、威尼斯、奧斯卡等世界主要電影節與頒獎禮的國際級導演，並正以類型實驗與獨創敘事在世界電影史上書寫屬於自己的篇章。

