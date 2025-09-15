6首K-Pop歌曲躋身英國官方單曲榜前40名 《Golden》連續六周蟬聯榜首

英國官方單曲榜顯示：“K-Pop正在主宰排行榜。”流媒體平臺奈飛動畫電影《K-POP惡魔獵人》（照片）的主題曲《Golden》連續六周蟬聯該榜單冠軍，同時共有6首K-Pop歌曲進入榜單前40名，創下新紀錄。12日（當地時間），據英國官方單曲排行榜顯示，《Golden》連續6周位居該排行榜榜首。這超越了2020年防彈少年團（BTS）《Dynamite》創下的三周冠軍記錄。《Golden》目前在美國公告牌百強單曲榜上也取得了連續四周（非連續）冠軍的成績，超越了防彈少年團2020年《Dynamite》創下的三周冠軍紀錄。在百強單曲榜冠軍維持時間上，僅有防彈少年團《Butter》（十周）領先於《Golden》。在英國官方單曲榜中，劇中虛擬組合“獵魔女團”的競爭團體“獅子男孩”演唱的《Soda Pop》和《Your Idol》分別位列第4和第7名。女子組合TWICE成員定延、誌效、彩瑛演唱的原聲帶《Take Down》排名第24位。其他K-Pop歌曲也位居前列：TWICE的《STRATEGY》排名第35，BLACKPINK的《JUMP》排名第37，使得入圍的K-Pop歌曲總數達到6首。英國官方單曲榜官方表示：“這是主宰全球的韓國音樂流派又壹個具有突破意義的星期。”此外還有多首K-Pop歌曲進入40名之後：HYBE旗下全球女團貓眼的《GABRIELA》排名第45，ROSÉ（朴彩英）的《APT.》位列第52名。金素敏記者 somin@donga.com