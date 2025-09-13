被拘捕工人回國當天，韓美再次發生“關稅衝突”

美國商務部長盧特尼克當地時間11日表示：“韓國必須接受（關稅）協定或繳納關稅。”他的意思是，在韓美關稅後續談判陷入膠着狀態的情況下，如果不接受美國的要求，將把已商定爲15%的對等關稅恢復到25%。對此，韓國總統室斷然否認說：“不會進行脫離公正性的談判。”在被美國移民當局逮捕、拘禁的韓國國民回國的當天，美國進行高強度施壓，韓美之間圍繞關稅談判的分歧似乎正在激化。盧特尼克當天在接受美國CNBC電視臺採訪時表示：“韓國在總統（訪問華盛頓）時沒有簽署（關稅談判協議）。沒有靈活性。要麼交關稅，要麼接受協議，二選一吧。”他的意思是，如果韓國不接受美國提出的關稅協議條款，美國將取消對韓國的下調關稅計劃。韓美兩國7月30日決定，美國把對等關稅下調至15%，韓國將建立3500億美元（約486萬億韓元）的對美投資基金。但是，隨着對美投資基金履行計劃出現分歧，韓美還在就關稅協議條款進行後續談判。對此，總統室表示：“不會進行脫離合理性和公正性的協商。將把國家利益放在首位進行談判。”也就是說，即使徵收關稅，也不能按照美國的要求在關稅協議上簽字。李在明總統前一天在就任百日的記者見面會上表示：“我們爲什麼要籤沒有利益的字呢？絕對不會做出違背大韓民國國家利益的決定。”據悉，美國要求韓國也採取與之前與日本達成的關稅協議相似的水平。美日已就諒解備忘錄達成協議，一旦特朗普總統指定投資地點，日本將在45天內以現金投資，投入的資金回收後，美國將獲得90%的收益。11日訪問美國的韓國產業通商資源部長金正官將在紐約會見盧特尼克，進行高層關稅談判。申圭鎭 newjin@donga.com