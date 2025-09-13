美國稱“如不接受協議條款，關稅要收25%”……到了動員所有談判力量維護國家利益的時候



美國商務部長盧特尼克11日向韓國施壓說：“要麼交關稅，要麼在協議上簽字，兩選一。”意思是說，如果韓國不簽署包含3500億美元（約合486萬億韓元）對美投資基金履行計劃的合同，就會把7月30日兩國達成協議的15%的對等關稅率恢復到4月初美國單方面規定的25%。對此，韓國總統室堅決表示：“不會進行脫離合理性和公正性的協商。”



盧特尼克表示：“韓國在李在明總統來（華盛頓）時沒有簽字。日本在合同上籤了字。”美國要求韓國也簽字，就像最近日本政府就5500億美元（764萬億韓元）對美投資一攬子計劃達成協議一樣。據悉，日本與美國政府簽署了協議，一旦特朗普總統指定投資對象和金額，日本將在45天內提供資金，直到回收投資金爲止以5比5的比例分配，之後以美國與日本以9比1的比例分配收益。



韓國政府認爲，由於經濟規模等差異較大，韓國不能接受與日本相同的方式。日本的國內生產總值是韓國的2倍以上，日本外匯儲備額有1.3242萬億美元，是4163億美元的韓國的3.2倍。如果按照美國的要求，要想在特朗普政府任期內投資3500億美元，韓國必須投入外匯儲備的84%。投資額比佔外匯儲備額42%的日本負擔更大。



如果加上韓國企業決定另外投資的1500億美元，即使花光所有的外匯也不夠。甚至有人警告說，如果延長時間，投資方式也不能從直接投資轉變爲以貸款、保證爲中心，將面臨“第二次外匯危機”。日本既是可以印製日元來償還債務的準主要儲備貨幣國，並且與美國簽訂了堪稱“美元透支賬戶”的貨幣互換協議，與韓國存在根本性的區別。



李在明在就任100天的記者會上表示：“絕對不會作出違背國家利益的決定。”但是，如果談判僵局長期化，由於比日本高10個百分點的對美關稅，韓國的出口將遭受嚴重損失，這是兩難境地。現在的當務之急是明確表示韓國所處的困難，說服把韓國當作“提款機”的美國。在關係到韓國經濟生存的最後談判中，要動員政府和民間的力量，防止國家利益受損。

