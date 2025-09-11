韓國內容產業高歌猛進 本土在線視頻服務平臺卻難立足



“我們難道就制作不出來嗎？”《K-pop惡魔獵人》熱潮正席卷全球。該作品不僅登頂奈飛累計觀看排行榜，原聲帶（OST）更是橫掃公告牌等音樂榜單。盡管許多人歡呼這是韓國內容產業競爭力的再次印證，但此刻的喜悅卻夾雜著苦澀——這部以K-pop為主題的作品，制作方是索尼影業，投資發行及知識產權（IP）歸屬方卻是奈飛。上月由韓國科學技術信息通信部在釜山主辦的“全球流媒體峰會”現場，同樣彌漫著遺憾之聲。當科技部次官柳濟明提出“我們為何未能制作”的設問時，CJ ENM副社長金正翰、TVING代表崔周熙等人也表達了相同慨嘆。盡管以冥府使者、巫婆等韓式元素征服全球的成果令人欣喜，但“若由我們親手制作，若通過我們平臺引爆”的惋惜之聲更顯痛切。



事實上，對於本土在線視頻服務平臺（OTT）而言，制作《K-pop惡魔獵人》這類重磅動畫作品堪稱遙不可及的夢想。據外媒報道，該片僅制作費用就高達約1億美元（約1390億韓元）。而韓國本土平臺正面臨生存危機：第壹代平臺Wavve已進入企業回生程序，TVING年度營業虧損持續徘徊在千億韓元規模。雖TVING與Wavve試圖通過合並打造“國家代表級平臺”，但磋商數年仍停滯不前。



在此期間奈飛影響力持續擴大。其通過承擔票房風險獲取知識產權獨占權，作品成功後衍生的周邊商品、快閃店收益盡歸奈飛。韓國制作公司明知如此仍選擇與奈飛合作，只因唯有奈飛兼具承擔高額制作費的資本實力與通往全球市場的獨家渠道。這導致優質創意與優秀人才持續向奈飛聚集，進而強化其資金實力與市場支配力的“循環結構”不斷固化。



若此結構持續強化，韓國將難以擺脫替奈飛做嫁衣的“代工格局”。本土平臺的奮發與新方案迫在眉睫：當務之急應加速合並磋商。雖合並不能立即解決所有問題，但通過削減重復費用可擴大內容投資規模，更可以規模經濟效應提升議價能力，從而抗衡奈飛並開拓全球市場。此外，亟需建立“IP主權基金”，對潛力項目進行共同投資並共享知識產權。大韓商工會議所近期也指出，全球前50大IP中韓國無壹上榜，當務之急是“親手締造第二部《K-pop惡魔獵人》神話”，建議建立制作公司與平臺共同投資及權利共享機制。



若無法由韓國制作公司與本土平臺直接打造“第二部《K-pop惡魔獵人》”，韓國內容產業的輝煌成功終將只是為他人作嫁衣裳。

