國際汽車及智慧出行博覽會創新辦展模式 慕尼黑全城化身移動出行展廳

當地時間9日，德國慕尼黑呈現出壹番傳統車展未曾有過的別樣景象。慕尼黑老城區瑪利亞廣場上最新電動汽車紛紛亮相，地鐵站入口處寶馬車和梅賽德斯-奔馳新車排列成行，整座城市仿佛化身為巨型展覽館。這是在全世界車展面臨前所未有危機之際，德國國際汽車及智慧出行博覽會（IAA Mobility）通過大膽轉型謀求新出路的結果。事實上，今年1月在美國底特律舉行的北美國際汽車展（NAIAS）因主要品牌缺席而大幅萎縮，日內瓦國際車展則在走過119年歷程後於去年宣布永久停辦。基於傳統新車發布形式難以為繼的認識，2021年將舉辦地遷至慕尼黑並在名稱中加入“移動出行”的德國國際汽車及智慧出行博覽會，在活動方式上也謀求轉型。其中市區開放空間策略尤為引人註目。主辦方將會場延伸至慕尼黑市中心瑪利亞廣場、音樂廳廣場、國王廣場壹帶，打造免費展區，使市民無需門票即可觀賞並試駕新車。借此策略，該展會已發展成為德國最大規模城市活動。2023年逾50萬觀眾中有30%來自109個國家的國際訪客，38個國家750家企業參展，帶來300多項全球首發產品和創新技術。2025年展會預計海外參展商比例將超過55%，中國品牌進軍與現代汽車、起亞展區擴大尤為引人矚目。韓國雖在首爾和釜山輪流舉辦雙年度移動出行展，但存廢爭議持續不斷。大林大學未來汽車系教授金弼洙（音）表示：“傳統形態的移動出行展已難以生存”，“可結合備受全球矚目的韓國文化內容，對展會進行重組再造。”慕尼黑=金載亨記者、崔元英記者 monami@donga.com、o0@donga.com