全國37處市郡幹旱脆弱堪憂 “第二江陵”隱現

江陵市因遭遇嚴重幹旱已啟動限時供水，調查顯示全國可能存在“第二江陵”的幹旱脆弱市郡達37處。這些地區與江陵市類似，生活用水水源僅有壹處或更少，且輸水管網泄漏率高於江陵市。有觀點指出，為應對氣候變化導致的“突發性幹旱”，亟需擴充多元化水源。東亞日報8日對環境部《上水道統計》及國家幹旱信息門戶數據進行分析發現，全國161個市郡中，完全沒有多用途水庫、供水水庫及蓄水池或僅有壹處的地區達107處（占66.5%）。其中輸水管網泄漏率（因管道縫隙等原因流失水量的比例）高於江陵市（23.4%）的地區達37處，該指標對生活用水短缺影響重大。位於名單之列的慶尚北道尚州市當日實際發布了幹旱註意預報。另有5處地區儲水量較江陵更為匱乏。典型案例如慶尚北道聞慶市，該市生活用水實際僅依賴京川湖單壹水源，其11萬立方米的儲水量僅為江陵（203萬立方米）的二十分之壹。輸水管網泄漏率高達37.9%，達到江陵市的1.6倍。居住聞慶近三十年的千正浩先生（86歲）慨嘆：“今年異常幹旱，白菜都已枯死。”慶尚北道盈德郡、全羅南道求禮郡、忠清北道永同郡、江原道平昌郡等四地儲水量亦低於江陵。首爾大學地球環境科學部教授李江根（音）指出：“特別是當單壹水源依賴以地表水為基礎的水庫及蓄水池時，遭遇幹旱時極易陷入脆弱境地（如江陵市）。需根據各地區實際情況開發地下壩、雨水利用等替代水源。”李秀研記者、鄭瑞英記者 lotus@donga.com、cero@donga.com