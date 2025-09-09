特朗普用鎖鏈拘捕300人，還聲稱“必須合法引進人才”

美國總統特朗普當地時間7日就美國移民當局大規模拘禁韓國工人事件表示：“鼓勵合法引進具有卓越技術的聰明人才，生產世界級水平的產品。”有人就執法行動主張美國是在對美投資韓國企業進行鍼對性查處，有人批評說用鐵鏈捆住300多名同盟國國民進行逮捕等是過度執法，特朗普總統敦促稱：“一定要尊重我們的移民法。”特朗普當天在“真實社交”平臺表示：“在對佐治亞州現代電池工廠進行移民執法行動後，我敦促所有在美國投資的外國企業務必尊重我們的移民法。”他同時表示，“我們歡迎你們（外國企業）進行投資”，鼓勵引進人才。他還說：“我們將使你們能夠迅速、合法地進行（引進人才的工作）。”分析認爲，特朗普此番發言一方面是主張自己重新執政後作爲核心政策的反移民政策的正當性，另一方面也是想從外國企業那裏獲得大規模投資和創造就業崗位的效果。但是，隨着美國在特朗普政府上臺後不斷加強簽證限制，即使成功在當地就業或因業務出差而申請簽證也被拒絕的事例正在大幅增加。有人指出，甚至出現了“美國簽證恐懼症”現象，因此短期內能否找到解決方法還是未知數。韓國外交部長趙顯8日爲協商被拘禁的300多名韓國人的回國及改善簽證問題，啓程前往美國訪問。申娜莉記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com