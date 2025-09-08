“韓國隊長”孫興慜攻破美國隊防線 助球隊客場告捷

“孫興慜（33歲，洛杉磯FC）出色地引領了球隊，其他隊員也因此得以發揮出色。”韓國男子國家足球隊主教練洪明甫（56歲）於7日在美國新澤西州哈裏森體育畫報體育場舉行的訪美友誼賽中，以2比0戰勝美國隊後，毫不吝嗇對“隊長”孫興慜的稱贊。憑借當天貢獻1球1助攻的孫興慜的出色表現，韓國隊完勝2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯聯合主辦國美國。國際足聯排名第15位的美國隊，是自去年7月洪明甫就任主帥以來，韓國隊（第23位）遭遇的對手中國際足聯排名最高的隊伍。洪明甫表示：“作為前鋒出戰的孫興慜不僅完成了得分，還承擔了第壹道防守攔截線的任務。這場勝利將為我們國家隊註入巨大力量。”自2018年起佩戴隊長袖標的“最長壽隊長”孫興慜，在迎戰美國隊前深陷“隊長更換傳聞”。這是由於上月洪明甫主教練公布9月A級比賽國家隊名單時表示：“（在世界杯正賽前夕）隊長可能會變更，也可能不會。”在此背景下，在對陣美國隊的比賽中以隊長身份首發出戰的孫興慜發揮出了最佳水平，帶領球隊贏得勝利。上半場第18分鐘，孫興慜將同齡中場球員李在城（美因茨）的滲透傳球用左腳射門轉化為首開紀錄的進球。這粒進球閃耀著攜手國家隊生涯逾十年的孫興慜與李在城之間的默契配合。在韓國男子球員A級比賽歷史射手榜上排名第二的孫興慜，借此打入個人第52球，與該榜單第壹名、前韓國國家足球隊主教練車範根（72歲）的紀錄（58球）僅差6球。孫興慜在上半場第43分鐘又助攻李東慶（28歲，金泉尚武）攻入追加進球。突入禁區的孫興慜避開沖向自己的對方門將，輕輕送出傳球，李東慶冷靜地用左腳推射破門得分。孫興慜於下半場第18分鐘根據球隊戰術調整被替換下場。孫興慜賽後表示：“我始終思考著如何能為球隊作出貢獻，並以此為目標進行比賽。每次入選國家隊時，都希望展現出進步的面貌。”上月7日離開托特納姆熱刺（英格蘭）加盟洛杉磯FC隊的孫興慜，每逢出戰美國職業足球大聯盟比賽時，都能獲得韓國球迷的熱烈助威。此役同樣有大量韓國球迷來到現場高呼“大韓民國”，營造出主場般的氛圍。孫興慜轉述道：“毛裏西奧•波切蒂諾美國隊主教練（53歲，阿根廷）跟我開玩笑說，‘還以為（這裏）是韓國呢’。”洛杉磯FC俱樂部通過社交媒體發布了孫興慜對陣美國隊進球的消息，並附上了鼓掌的表情符號。過去在托特納姆熱刺將孫興慜培養成世界級前鋒的波切蒂諾主教練表示：“孫興慜是如同我兒子（Son）壹般的球員”，“我們今天對陣的是世界級前鋒之壹的孫興慜。”2019年離開托特納姆熱刺的波切蒂諾主教練，曾執掌巴黎聖日耳曼（法國）和切爾西（英格蘭）帥印，自去年起開始執教美國國家足球隊。難得重逢的兩人在開賽前擁抱致意。洪明甫主教練此役針對北美勁旅美國隊試驗了“三後衛”戰術，在後場部署三名中後衛加強防守，依靠邊翼衛參與進攻謀求反擊。韓國隊在下半場面對美國隊的攻勢壹度陷入苦戰，但憑借堅韌的防守和門將趙賢祐（34歲，蔚山現代）的神勇扑救，最終零封對手取勝。擁有德國父親和韓國母親的延斯•卡斯特羅普（22歲，門興格拉德巴赫）於下半場第18分鐘替補登場，成為首位代表韓國男子國家足球隊出戰A級比賽的外國出生混血球員。司職防守型中場的卡斯特羅普憑借積極的防守給人留下了深刻印象。洪明甫主教練滿意地表示：“許久未見全體球員如此不惜體力、為勝利發揮拼搏精神的場面。”韓國隊將於10日在美國田納西州納什維爾的吉奧迪斯公園球場迎戰墨西哥隊（國際足聯排名第13位）。墨西哥隊在7日於美國加利福尼亞州奧克蘭對陣日本的友誼賽中，與對手0比0戰平。鄭允喆 trigger@donga.com