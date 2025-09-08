賈木許執導影片問鼎威尼斯電影節金獅獎，《無可奈何》未能獲獎

韓國導演朴贊郁（62歲）新作《無可奈何》雖以韓國電影時隔13年之姿入圍威尼斯國際電影節主競賽單元，但最終未能收獲獎項。當地時間6日在意大利威尼斯利多島舉行的第82屆威尼斯國際電影節閉幕式上，最高榮譽金獅獎由吉姆•賈木許導演（美國）的《父母姐弟》獲得。銀獅獎評委會特別獎授予考塞爾•本•哈尼耶導演（突尼斯）的《欣德•拉賈布之聲》，銀獅獎最佳導演獎由本尼•薩菲迪導演（美國）執導的《粉碎機》獲得。曾以《無可奈何》入圍最佳男演員獎候選名單的演員李秉憲，最終不敵意大利演員托尼•塞爾維洛（電影《恩典》），未能獲得最佳男演員獎。最佳女演員獎由中國演員辛芝蕾（電影《日掛中天》）獲得。雖未獲獎，《無可奈何》仍在電影節現場引發熱烈反響，並獲得海外影評界高分評價。朴導演當日通過發行公司CJ娛樂表示：“此片獲得的反響遠超我過往任何作品，已有斬獲大獎之感。”韓國總統李在明於7日頒獎禮結束後通過臉書發文稱：“無論獲獎與否，韓國電影時隔13年入圍威尼斯電影節主競賽單元，其本身已具深遠意義”，“朴導演的作品始終在世界電影史上留下深刻印記，此次再度提升了我國電影的地位。”《無可奈何》將作為韓國代表作品，參加明年在美國舉辦的第98屆奧斯卡金像獎國際長片單元角逐。據CJ娛樂與莫霍電影公司透露，該片目前已確定銷往北美、英國、法國、德國、日本等200余個國家和地區。金泰彥記者 beborn@donga.com