日本汽車關稅降至15%……韓國汽車仍有25%，競爭力受到打擊

美國總統特朗普當地時間4日簽署一項旨在履行美日貿易協議的行政命令，內容包括將日本產汽車關稅下調至15%。韓國雖然已與美國達成貿易協議，但目前仍需繳納25%的汽車關稅，因此有人擔心韓國產汽車的價格競爭力會受到打擊。白宮當天公佈特朗普簽署的“履行美日協定”行政命令。特朗普明確表示：“根據協議，美國將對幾乎所有日本產進口產品徵收15%的標準關稅。對汽車及零部件、航空航天產品、普通醫藥品、美國不能自然生產的天然資源，將另行適用商品關稅。”特別是，美國政府爲了把日本產汽車的關稅率從現行的27.5%（現有關稅2.5%+商品關稅25%）下調至15%，決定在行政命令刊登官報之日起7天內公佈修改後的關稅率表。因此，日本共同社預測：“汽車關稅率最快將於下週生效。”此前，日本在比韓國早8天的7月22日宣佈與美國達成貿易協議，但由於下調的汽車關稅率沒有立即適用，感到非常焦急。時隔約一個半月，美國發布行政命令，減輕了日本對核心出口產品的關稅負擔。韓國7月30日與美國達成協議，將對等關稅和汽車關稅等下調至15%。但是，由於行政命令尚未出臺，仍然徵收25%的關稅。據推算，由於關稅下調的延遲，韓國汽車業界每月要追加負擔的關稅約爲5000億韓元。不過，特朗普在這一行政命令中表示，下調的關稅將追溯適用8月7日以後進口的產品，返還超過關稅的部分。另外，根據美國的需要，美國商務部長可以將日本產仿製藥、仿製藥原料及前體（原料化合物）、自然資源等品種的關稅率調整爲0%。韓國總統室發言人姜由楨5日在新聞發佈會上就美日貿易協議行政命令表示：“不能以‘日本已經完成（協議），我們也完成了’這樣的標準來處理。”她表示：“現在協商主體之間正在尋找通過何種討論最終到達地點的符合國家利益的地方。‘更快’不是目標，一旦找到（協商結果）最符合韓國國家利益的地方，應該就會有答案。”此外，特朗普4日表示：“不久後將對不在美國建廠的企業徵收‘相當多的’半導體關稅。”紐約=常駐記者林宇善、世宗=鄭順九記者、尹多彬記者 imsun@donga.com、soon9@donga.com、empty@donga.com、