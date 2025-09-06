《鬼滅之刃》聲優亮相引發“我愛妳∼”歡呼…在日本享有偶像級人氣

上月30日，首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心。影院大廳湧入約200名人潮，現場壹片喧鬧。這些觀眾僅僅只為等待兩個人——在近期突破韓國300萬觀影人次的《劇場版鬼滅之刃：無限城篇》中分別為主角“炭治郎”和“善逸”配音的日本聲優花江夏樹（34歲）與梶裕貴（45歲）。當陌生面孔的聲優們現身紅毯時，現場頓時爆發出“我愛妳！”等歡呼與熱烈喝彩。隨著日本動畫在韓國人氣持續攀升，觀眾對參與配音的日本聲優關註度也同步提升。這種氛圍使得深入沈浸於作品角色的粉絲們，自然而然地將熱情延伸至賦予角色聲音的聲優本人。《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等日本動畫系列在韓國不斷擴大大眾認知度，在YouTube等社交媒體平臺上，對比特定聲優參與演繹的不同作品角色的視頻也獲得極高人氣。當紅聲優的談話節目視頻播放量常常輕松突破百萬次。事實上在日本，聲優早已享有與偶像相媲美的人氣。當紅聲優甚至能舉辦個人演唱會，現場觀眾規模少則數千人多則數萬人。就連聲優的結婚、戀愛等私生活也會如明星緋聞般引發大眾關註。去年曾參與《名偵探柯南》、《機動戰士高達》等人氣作品的老牌聲優古谷徹（72歲）與30多歲粉絲發生婚外情的新聞，壹度成為日本社會關註焦點。古谷徹最終面對洶湧批評輿論，發表了長篇道歉聲明。“聲優偶像化”現象與日本快速成長的動漫產業密切相關。1980年代後，日本動畫逐漸擺脫科幻題材或沉重主題的敘事框架，開始主打明快氛圍與個性鮮明的角色設定。聲優的作用由此凸顯，人氣也隨之提升。與韓國以廣播公司公開招聘為主選拔聲優的模式不同，日本特有的產業體系讓聲優簽約演藝經紀公司，接受系統化的形象管理與支持，這成為培育聲優明星化的土壤。韓國過去亦非沒有聲優享受明星級待遇的案例。曾為美劇《六百萬美元男人》史蒂夫•奧斯汀配音的梁池勛聲優、以及為《百戰天龍》配音的裴漢成聲優等人，都通過電視劇演出獲得過高人氣。但通過動畫配音成為明星的案例仍極為罕見。中央大學尖端影像研究生院兼任教授柳珍熙（音）指出：“聲優最能展現價值的領域本是動畫，但韓國制作產業規模不足導致活動機會受限。韓國聲優的專業能力同樣出眾，若制作生態系統得以擴大，關註度自然會同步提升。”金泰彥記者 beborn@donga.com