日本先行適用15%的輸美汽車關稅……焦慮不安的韓國企業



美國特朗普政府4日簽署了對日本產進口商品徵收15%對等關稅的行政命令。向美國出口的日本產汽車和零部件也將被徵收15%的商品關稅。相反，關稅協商行政程序尚未結束的韓國產汽車、零部件被徵收比這高出10個百分點的高額關稅（25%）。在美國市場與日本展開競爭的韓國企業處於心急如焚的狀態。雪上加霜的是，美國移民和海關執法局等聯合查處組突襲美國佐治亞州現代汽車-LG新能源合作電池工廠建設現場，逮捕了450多名以出差、旅遊簽證滯留的韓國職員等，發生了令人震驚的事件。



特朗普在7月22日與日本就關稅談判大框架達成協議後，時隔一個半月簽署對日關稅行政令，最早將於下週生效。韓國比日本晚8天與美國就相同的關稅率（15%）達成協議。但是，隨着8月25日舉行的韓美首腦會談後後續程序的延長，從4月份開始徵收的25%關稅何時會降低，目前還不得而知。



對於根據韓美自貿協定以零關稅出口的韓國汽車企業來說，關稅率提高了25個百分點。相反，之前徵收2.5%關稅的日本企業的關稅負擔只上升了12.5個百分點。在因數十至數百萬韓元的價格差距而改變消費者選擇的競爭中，韓國比日本處於不利地位。這種情況每延長一個月，韓國汽車業界就要承擔約5000億韓元的追加負擔。



要想盡快降低關稅，必須消除其他協商部門的分歧，但並不容易。因爲美國要求，在達成最終協議之前，應提前公佈3500億美元（約487萬億韓元）規模對美投資基金的運營計劃、收益分配方式。韓國政府希望將投資最小化，增加貸款和擔保，而美國政府則希望立即向可以隨心所欲使用的基金注入資金。據悉，爲了儘快下調關稅，日本政府甚至簽署了承諾履行5000億美元投資的備忘錄。



受關稅戰的影響，上月韓國對美國的汽車出口比去年同期驟減12%。雖然企業正在減少利潤，保住佔有率，但很難堅持很久。佐治亞州電池工廠發生的移民查處事件將進一步萎縮進軍當地的韓國企業的活動。爲了儘快解決問題，韓國政府外交、貿易當局應全力展開後續談判。

