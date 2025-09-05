怕被點名圍攻……檢察改革只聽得見執政黨強硬派的聲音



共同民主黨3日召開全體議員大會，一致同意在行政安全部下設代替檢察機關直接調查功能的“重大犯罪調查廳”。此前，該黨領導層和強硬派議員一直主張，重大犯罪調查廳應隸屬於行政安全部，法務部長鄭成浩等應隸屬於法務部。但是，在議員全會上發言的10多名議員中，根本沒有把重大犯罪調查廳設爲法務部下屬的發言。黨內有人作出這樣的迴應：“發言稱法務部下屬重大犯罪調查廳的瞬間，就會被打上‘標記’，誰能說出不同意見呢?”



強硬派議員們主張，如果在法務部下面同時設立公訴廳和重大犯罪調查廳，調查權和起訴權實際上不會分離，因此不符合檢察改革的宗旨。相反，法務部指出，繼警察廳之後，如果重大犯罪調查廳也隸屬於行政安全部，主要調查機關將全部聚集到行政安全部，權限將變得過大。黨內部分人士也表示：“從邏輯上看，法務部的主張是正確的。”在4日舉行的國會法制司法委員會的聽證會上，也有意見認爲，“把重大犯罪調查廳設在法務部的主張，是企圖使調查與起訴分離原則失效”，但也有意見認爲，“如果把重大犯罪調查廳設在行政安全部，將遵循與警方相同的組織和人事體系，可能會反覆出現無理的調查。”



在如此尖銳的意見對立的情況下，執政黨應該通過執政黨議員全會的自由討論，收集黨論。但在3日的議員全會上，沒有出現一個與黨領導層想法不同的意見，這意味着黨內圍繞敏感政策，形成了很難自由改進意見的文化。共同民主黨作爲壓倒性的第一大黨，如果通過黨內討論確定方向，這本身就意味着法律的通過。因此，應該擺脫因想法不同而被打上標記的負擔，給予發出不同聲音的機會。共同民主黨7日在高層黨政協商會上決定最終方案後，25日將在國會全體會議上通過包括廢除檢察廳在內的《政府組織法》。這和議員全會討論無關，簡直就是在日程上完全由黨論作出決定。當然，也有人指出，這只是徒具公開討論的形式而已。



除重大犯罪調查廳外，執政黨內部討論檢察官的補充調查權、設立國務總理下屬的國家調查委員會等，這些無一不是對今後刑事司法體系變化和國民人權產生影響的重大問題。與共同民主黨的最終結論無關，在形成黨論的過程中無法進行討論是個大問題。而且，經過這一過程制定的檢察改革最終案本身也會降低國民的信任。

