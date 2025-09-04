金河成亞特蘭大勇士隊首秀表現搶眼

原韓國職業棒球Kiwoom隊“大聯盟三人組”在43天後同日登上美國職業棒球大聯盟（MLB）舞臺。金河成（30歲，亞特蘭大勇士隊）以多重安打完成轉會首戰，李政厚（27歲，舊金山巨人隊）也交出包含2安打在內的3次上壘成績。金慧成（26歲，洛杉磯道奇隊）則作為代跑選手，完成了時隔36天的大聯盟復出戰。金河成於3日對陣芝加哥小熊隊的客場比賽中，作為第六棒遊擊手首發登場，貢獻4次擊球和2支安打。在第三局上半場球隊3比4落後時，他面對對方救援投手德魯•潑默蘭茨（37歲）擊出右前場安打；第九局上半場最後壹個擊球回合，又從終結投手丹尼爾•帕倫西亞（25歲）手中奪得內野安打。這是金河成自上月18日後時隔16天再次單場完成2支以上安打，其賽季擊球率升至0.227。較為可惜的是，亞特蘭大勇士隊最終以3比4不敵芝加哥小熊隊。金河成在坦帕灣光芒隊出戰24場，僅取得賽季擊球率0.214、2記本壘打、5個打點的成績，經讓渡程序後轉會至亞特蘭大勇士隊。在其代表亞特蘭大勇士隊首戰之日，瑞格利球場實則還有另壹位Kiwoom前身Nexen隊的舊將——2010年身穿Nexen隊服取得2勝6負、平均自責分6.68的左投手尼科斯基（52歲），以亞特蘭大當地轉播解說委員身份亮相電視直播。尼科斯基評價稱：“即將到來的自由球員（FA）市場中亮眼的遊擊手資源並不多，亞特蘭大隊引進金河成的決策值得稱贊。”尼科斯基在加入Nexen隊之前，亦有效力於SK（現SSG）和鬥山隊的經歷。同日，“風之孫”李政厚在對陣科羅拉多洛基隊的客場比賽中作為第七棒中場手首發，交出3次擊球2安打1四壞球1得分的成績。在第四局上半場球隊2比1領先時，他將安東尼奧•森薩特拉（30歲)）的低角度滑球推擊出左外場，完成首支安打；第八局上半場5比4領先時，又將傑登•希爾（26歲）的外角下沉球推擊出右外場，擊出本場第二支安打。後續擊球手帕特裏克•貝利（26歲）轟出本壘打，李政厚成功跑壘得分，將比分差距擴大至7比4。舊金山巨人隊最終將此比分保持至終場。李政厚繼2日對陣科羅拉多洛基隊後，連續兩場完成多重上壘比賽。上月他以月均擊球率0.300、1記本壘打、5個打點的成績點燃反彈火苗，本月仍延續良好擊球狀態。金慧成在對陣匹茲堡海盜隊的客場比賽後半段作為代跑選手登場取得1分。第九局上半場球隊6比9落後時，先頭擊球手米格爾•巴哈斯（36歲）以四壞球上壘，金慧成隨即登場。他在後續擊球手大谷翔平（31歲）擊出二壘安打期間跑回本壘得分。道奇隊最終以7比9落敗。金慧成因當日航班延誤導致歸隊延遲，未能進入首發陣容。自7月30日因左肩滑囊炎進入傷員名單後，金慧成從上月22日起在道奇隊旗下小聯盟3A球隊俄克拉荷馬城進行康復訓練，出戰9場比賽取得擊球率0.324（34次擊球11支安打）、3打點、5得分、1盜壘的成績。雖在2日即匹茲堡賽前壹日被召回大名單，但其從俄克拉荷馬城前往匹茲堡途中遭遇航班日程混亂，經歷了露宿機場的突發狀況。趙英宇記者 jero@donga.com