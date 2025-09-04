“韓國投資熱情高漲，具備成為穩定幣領先國家三要素”

“韓國已全面具備成為穩定幣領先國家所需的三大要素。”美國穩定幣發行公司Circle總裁希斯•塔伯特於5月23日在首爾中區樂天酒店接受東亞日報專訪時指出，韓國經濟在虛擬資產時代具有三大潛力：堅實的產業競爭力、精密的金融系統以及積極的投資熱情。他特別關註韓國投資者持有大量虛擬資產的現象，並預測“在當今韓元適用的所有領域,韓元穩定幣都將發揮重要作用”，認為韓元穩定幣需求規模可觀。他強調需盡快建立健全的監管體系以應對需求增長。Circle是美國最大的美元穩定幣USDC發行商，繼總部位於薩爾瓦多的Tether之後位居全球第二大美元穩定幣發行商。作為全球首家上市穩定幣發行商，該公司於今年6月在紐約證券交易所成功上市。塔伯特總裁曾在美國特朗普政府初期擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席，後出任財政部助理部長。他強調：“在監管機構任職期間獲得的重要啟示是技術發展永不停歇”，建議韓國應參考美國、歐盟和日本等國的案例，盡快建立明確的穩定幣市場規則。部分觀點擔憂韓國是否已經落後於形勢。據悉，新加坡、香港和日本等亞洲金融中心正在快速推進穩定幣制度化進程。塔伯特總裁指出：“韓國的優勢在於擁有大量實力雄厚的出口企業”，“我家每個房間都使用韓國電子產品。”這意味著韓國制造業和信息技術（IT）企業具備應用穩定幣進行貿易交易的產業基礎。若貿易中穩定幣交易量增加，國內代幣市場將隨之擴大，更易吸引投資資金。塔伯特總裁此次訪韓先於日本行程，先後會見了韓國銀行行長李昌鏞及KB、新韓、友利、韓亞四大金融集團高層。據悉他還與多家大型企業舉行了會談。塔伯特表示：“我們會晤的都是家喻戶曉的‘國民企業（household names）’”，並特意準備了印有韓文名字的名片。他明確表示：“我們將韓國視為至關重要的戰略機遇。”塔伯特總裁預測韓國將在壹年內出臺穩定幣相關法律，推動穩定幣快速納入正規金融體系。他強調：“必須在保護消費者和維護貨幣主權的同時，阻斷不良穩定幣流入國內。”針對2022年虛擬資產Terra•Luna暴跌事件及犯罪應用擔憂，他指出：“這正是需要立法的根本原因”，“USDC始終遵循美國《數字貨幣法案》設定的各項監管標準。”李智潤記者 asap@donga.com